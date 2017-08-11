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Новости Кыргызстана

Число детей в детсадах Кыргызстана увеличилось почти вдвоеЧисло детей в детсадах Кыргызстана увеличилось почти вдвое

Переводы мигрантов выросли на четверть миллиарда долларов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/migratio...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442247-ru.html

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День 9 Августа: Внутри "четверки" разлад – разная тактика торгов

11 августа 2017, 8:49       Комментарии

БИШКЕК, 11 авг - Sputnik. Денежные переводы трудовых мигрантов из-за рубежа в Кыргызстан за первое полугодие 2017-го составили 1 миллиард 90,4 миллиона долларов, сообщили в Национальном банке КР.
В январе-июне 2016 года общая сумма переводов составила 846 миллионов долларов. Таким образом, их объем возрос более чем на 244 миллиона.
Из России мигранты перевели 1,07 миллиарда долларов (за аналогичный период прошлого года - 820 миллионов), из Казахстана - 2 миллиона. Остальные средства поступили из дальнего зарубежья.
По различным данным, за рубежом трудится от полумиллиона до миллиона кыргызстанцев, более 80 процентов из них - в России. Их переводы очень важны для страны и составляют примерно треть ВВП.
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