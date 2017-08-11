Переводы мигрантов выросли на четверть миллиарда долларов

11 августа 2017, 8:49 Комментарии

БИШКЕК, 11 авг - Sputnik. Денежные переводы трудовых мигрантов из-за рубежа в Кыргызстан за первое полугодие 2017-го составили 1 миллиард 90,4 миллиона долларов, сообщили в Национальном банке КР.

В январе-июне 2016 года общая сумма переводов составила 846 миллионов долларов. Таким образом, их объем возрос более чем на 244 миллиона.

Из России мигранты перевели 1,07 миллиарда долларов (за аналогичный период прошлого года - 820 миллионов), из Казахстана - 2 миллиона. Остальные средства поступили из дальнего зарубежья.

По различным данным, за рубежом трудится от полумиллиона до миллиона кыргызстанцев, более 80 процентов из них - в России. Их переводы очень важны для страны и составляют примерно треть ВВП.

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