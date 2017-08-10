Госстрой построит 3 многоэтажных дома в жилмассиве Кара-Жыгач для представителей культуры

10 августа 2017, 23:50 Комментарии

В жилмассиве Кара-Жыгач города Бишкек запланировано строительство 3 многоэтажных домов для представителей культуры. Об этом 10 августа сообщил директор Государственного агентства по строительству, архитектуре и ЖКХ Бактыбек Абдиев.

"Порядка 12 многоэтажных домов для сотрудников силовых структур скоро будут сданы в эксплуатацию. Заказчиком строительства социального жилья от имени правительства выступает Госстрой", - сказал он.