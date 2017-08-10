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Участник группы "Город 312" записал видео в поддержку музыканта "Элеса"Участник группы "Город 312" записал видео в поддержку музыканта "Элеса"

Госстрой построит 3 многоэтажных дома в жилмассиве Кара-Жыгач для представителей культуры

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442243-ru.html

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Наконец-то! Для детей столичных жилмассивов построили школу и детский центр

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10 августа 2017, 23:50       Комментарии

В жилмассиве Кара-Жыгач города Бишкек запланировано строительство 3 многоэтажных домов для представителей культуры. Об этом 10 августа сообщил директор Государственного агентства по строительству, архитектуре и ЖКХ Бактыбек Абдиев.
"Порядка 12 многоэтажных домов для сотрудников силовых структур скоро будут сданы в эксплуатацию. Заказчиком строительства социального жилья от имени правительства выступает Госстрой", - сказал он.

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