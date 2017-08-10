Участник группы "Город 312" записал видео в поддержку музыканта "Элеса"

10 августа 2017, 22:30 Комментарии

БИШКЕК, 10 авг - Sputnik. Музыкант группы "Город 312" Дмитрий Притула записал видеообращение, призвав помочь экс-участнику легендарного коллектива "Элес" Айдину Джумалиеву, который тяжело болен.

Видео появилось в социальной сети Facebook.

"Мы с Айдином вместе росли. Это замечательный кыргызский музыкант. Ему поставили серьезный диагноз. Я обращаюсь ко всем неравнодушным - давайте вместе поможем ему справиться с тяжелой болезнью. Я верю в вас, друзья", - сказал Притула.

У Джумалиева диагностировали карциному печени с поражением легких, требуется пройти медобследование в Турции, на которое необходимо 5 тысяч долларов. Ранее сообщалось, что вылет запланирован на 11 августа.

Айдин Джумалиев был участником группы "Элес" с момента ее создания. Коллектив появился в 1985 году и просуществовал до 2002-го. За это время музыканты выпустили пять альбомов. В июле нынешнего года группа заявила о воссоединении.

Группа "Город 312" была образована в октябре 2001 года. 312 - телефонный код Бишкека, откуда родом участники коллектива во главе с солисткой Аей (Светланой Назаренко).

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