Ремонт будет проводиться в другом здании, - Верховный суд о тендере на 15,4 млн сомов

10 августа 2017, 21:36 Комментарии

Верховный суд прокомментировал информацию о тендере на проведение капитального ремонта помещений здания, расположенного по улице Абдымомунова в Бишкеке. По данным пресс-службы суда, речь идет не о главном здании, в которое суд переехал в октябре прошлого года, а о другом, расположенном напротив и относящемся к Верховному суду КР.

Здание было построено в 1934 году и является памятником историко-архитектурного наследия.

Планируется отремонтировать первый и второй этажи, где будут размещены библиотека, архив, а

также другие службы по обеспечению отправления правосудия в Кыргызстане. Также планируется проведение в здании более мощного электроснабжения, оснащение сигнализацией и другие ремонтные работы.

Указанные работы проводятся на основании технического заключения специалистов и по проекту соответствующих строительных компаний, отмечают в Верховном суде.