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Премьер Жээнбеков пообещал построить современные спортзалы в каждой школеПремьер Жээнбеков пообещал построить современные спортзалы в каждой школе

Ремонт будет проводиться в другом здании, - Верховный суд о тендере на 15,4 млн сомов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442241-ru.html

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10 августа 2017, 21:36       Комментарии

Верховный суд прокомментировал информацию о тендере на проведение капитального ремонта помещений здания, расположенного по улице Абдымомунова в Бишкеке. По данным пресс-службы суда, речь идет не о главном здании, в которое суд переехал в октябре прошлого года, а о другом, расположенном напротив и относящемся к Верховному суду КР.
Здание было построено в 1934 году и является памятником историко-архитектурного наследия.
Планируется отремонтировать первый и второй этажи, где будут размещены библиотека, архив, а
также другие службы по обеспечению отправления правосудия в Кыргызстане. Также планируется проведение в здании более мощного электроснабжения, оснащение сигнализацией и другие ремонтные работы.
Указанные работы проводятся на основании технического заключения специалистов и по проекту соответствующих строительных компаний, отмечают в Верховном суде.

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