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Семь фактов о конкурсе красоты, в котором участвовала Сусанна Егорян

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442240-ru.html

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10 августа 2017, 21:04       Комментарии

БИШКЕК, 10 авг - Sputnik. На прошедшем в Ливане международном бьюти-соревновании World Next Top Model 2017 кыргызстанская модель Сусанна Егорян оскандалилась, выступив в финале от Армении. Свой поступок она пояснила тем, что, согласно правилам конкурса, в каких-то выходах участницы представляли свою страну, а в других - национальность.
Редакция Sputnik Кыргызстан подготовила 7 фактов об организаторах и о конкурсе.
Международный конкурс красоты проводится с 2011 года. Президентом организации, имеющим лицензию на его проведение, является Элие Нахас, а вице-президентом выступает руководитель компании MTV Agency Тони Медавар.
Элие Нахас помимо данного конкурса выступает основателем и президентом еще двух международных конкурсов красоты - Miss Tourism Universe и Miss Europe World.
До этого времени обладательницами титула и короны World Next Top Model становились представительницы Сербии, Украины, Аргентины. Конкурсантки из Венесуэлы выигрывали конкурс два раз - 2011-ом и 2015-м.
Организаторы данного конкурса устраивали в конце мая мировое бьюти-состязание Miss Asia World - 2017, где конкурсантка из Кыргызстана Алина Пирматова завоевала титул "Юная мисс мира" (Miss Teen World). Конкурс также проходил в Ливане.
Само мероприятие среди красавиц не столь уж престижное. Ежегодно на конкурс заявляется не больше 40 участниц из разных стран. Чтобы показать масштабность конкурса и большое количество участников, организаторы могут принять нескольких участниц из одной страны, а также, например, с Кипра или Крыма.
В этом году в списке участниц были по две конкурсантки из Франции, Марокко, Молдовы и Польши. Россию представляли три красавицы.
Сусанна Егорян впервые представляла Кыргызстан на данном конкурсе. До этого никто из кыргызстанок заявок на участие в нем не подавал.
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