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Премьер Жээнбеков пообещал построить современные спортзалы в каждой школе

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442239-ru.html

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10 августа 2017, 21:17       Комментарии

БИШКЕК, 10 авг - Sputnik. В ближайшие пять лет в каждой школе Кыргызстана появятся современные спортивные залы, заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.
Как сообщила пресс-служба правительства, премьер встретился со спортсменами, которые показали лучшие результаты на международной арене в нынешнем году.
© Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков и чемпионка мира по борьбе среди юниоров Айпери Медет кызы на торжественной встрече со спортсменами, показавшими лучшие спортивные результаты в 2017 году По словам Жээнбекова, правительство прилагает усилия для развития спорта в стране и поддержки спортсменов.
"2017 год является успешным для отечественного спорта. Наши спортсмены продолжают радовать нас, побеждая на международных соревнованиях различного уровня. В целях развития массового спорта в ближайшие пять лет в каждой школе появится современный спортзал. В настоящее время во многих населенных пунктах республики уже возводятся спортивные залы и секции. Это придаст импульс развитию спорта в стране, привлечет к занятию физкультурой молодое поколение сограждан", - сказал глава кабмина.
Жээнбеков подчеркнул, что последние успехи кыргызстанских атлетов являются хорошим стимулом для молодежи, которая делает первые шаги в спорте.
26 победителей и призеров международных соревнований, а также представители тренерского штаба были награждены благодарственными письмами от имени премьера.
Одно из последних спортивных достижений кыргызстанцев - завоевание золотой, серебряной и двух бронзовых медалей на Чемпионате мира по спортивной борьбе среди юниоров. Чемпионом мира стала Айпери Медет кызы.
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