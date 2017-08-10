Премьер Жээнбеков пообещал построить современные спортзалы в каждой школе

10 августа 2017, 21:17 Комментарии

БИШКЕК, 10 авг - Sputnik. В ближайшие пять лет в каждой школе Кыргызстана появятся современные спортивные залы, заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Как сообщила пресс-служба правительства, премьер встретился со спортсменами, которые показали лучшие результаты на международной арене в нынешнем году.

© Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков и чемпионка мира по борьбе среди юниоров Айпери Медет кызы на торжественной встрече со спортсменами, показавшими лучшие спортивные результаты в 2017 году По словам Жээнбекова, правительство прилагает усилия для развития спорта в стране и поддержки спортсменов.

"2017 год является успешным для отечественного спорта. Наши спортсмены продолжают радовать нас, побеждая на международных соревнованиях различного уровня. В целях развития массового спорта в ближайшие пять лет в каждой школе появится современный спортзал. В настоящее время во многих населенных пунктах республики уже возводятся спортивные залы и секции. Это придаст импульс развитию спорта в стране, привлечет к занятию физкультурой молодое поколение сограждан", - сказал глава кабмина.

Жээнбеков подчеркнул, что последние успехи кыргызстанских атлетов являются хорошим стимулом для молодежи, которая делает первые шаги в спорте.

26 победителей и призеров международных соревнований, а также представители тренерского штаба были награждены благодарственными письмами от имени премьера.

Одно из последних спортивных достижений кыргызстанцев - завоевание золотой, серебряной и двух бронзовых медалей на Чемпионате мира по спортивной борьбе среди юниоров. Чемпионом мира стала Айпери Медет кызы.

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