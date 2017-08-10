Активиста Мавляна Аскарбекова вызвали в ГКНБ в качестве подозреваемого по делу Дача-СУ

10 августа 2017, 20:25 Комментарии

Активиста движения "Жаны муун" Мавляна Аскарбекова вызвали в ГКНБ в качестве подозреваемого по делу Дача-СУ. Об этом сообщил оппозиционер Адиль Турдукулов.

Известно, что допрос должен был состояться сегодня, 10 августа, в 17:00, в присутствии адвоката подозреваемого, однако в ГКНБ перенесли дату "встречи" по просьбе Аскарбекова, который заявил, что его защитник в данное время находится не в Бишкеке и прибудет в столицу только к понедельнику, 14 августа. В Госкомитете национальной безопасности М.Аскарбекова ждут к 14:00.

"Меня вызвали в ГКНБ по уголовному делу о Дача-СУ, — заявил Мавлян Аскарбеков K-News. – О статье, которую мне вменяют, в Комитете не уточнили. Кого-то конкретно по делу Дача-СУ я не обвинял. Скорее, просто требовал решить вопрос с жильем и компенсациями".