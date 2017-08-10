Декларация—2016: Директор Судебного департамент владеет трактором, а семья статс-секретаря — тремя машинами

10 августа 2017, 20:29 Комментарии

Директор Судебного департамента Верховного суда Ибраимов Рустам Изираилович за 2016 год заработал 474 тыс. 148 сомов. Об этом говорится в его декларации, опубликованной Госкадровой службой.

Он потратил 297,5 тыс. сомов на куплю-продажу лошадей. В его владении имеется квартира (67,9 кв.м) и два земельных участка (4,12 га и 2,48 га). В качестве движимого имущества указан трактор МТЗ "Беларусь-82.1".

Его близкие родственники заработали 88 тыс. 509 сомов и владеют автомобилем "Тойота RAV-4".

Статс-секретарь Калмаков Сталбек Аманатович в 2016 году получил 859 тыс. 818 сомов по основному месту работы и 251 тыс. 940 сомов в качестве процентов, начисленных на вклады. В собственности имеет дом (64,9 кв.м) и гараж (18 кв.м).

Его близкие родственники получили 57 тыс. сомов, 2,7 тыс. сомов, 56 тыс. 340 сомов в качестве процентов, начисленных на вклады, и 507 тыс. 350 сомов по основному месту работы. Они владеют автомобилями "Тойота Альтеза", "Хонда Аккорд" и "Ниссан Примера".