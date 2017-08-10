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Прения по делу Текебаева продолжат 11 августа

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364635_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442236-ru.html

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Омурбеку Текебаеву стало плохо в суде

10 августа 2017, 20:42       Комментарии

Сегодня, 10 августа, в Первомайском районном суде продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.
После перерыва подсудимый Текебаев продолжил выступать в прениях сторон. Он пояснил, что фигурант по его делу бывший глава ФУГИ Шералы Абдылдаев проходит подозреваемым необоснованно.
 "Алексей Модин (посредник между заявителем и Текебаевым) в своих показаниях заявил, что Абдылдаев ничего не говорил ему о должности в MegaCom, тогда почему он проходит подозреваемым по данному делу? Генпрокуратура ничего не нашла и не найдет на нас. В отношении  нас теоретически не должны были возбуждать дело по коррупции", - сказал Текебаев.
После выступления атамекеновца судья Эрнис уулу Айбек перенес заседание на завтра, 11 августа.

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