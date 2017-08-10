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Дело Текебаева: К Первомайскому суду пришли сторонники, объявившие голодовку

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/delo-t...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442235-ru.html

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10 августа 2017, 19:42       Комментарии

В Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.
К зданию суда пришли сторонники депутата, которые ранее объявляли голодовку. Они сообщили, что голодовка длится уже 11 день.
«В начале нас было шестеро, но одного забрали врачи», — проинформировали участники голодовки.
Напомним, 26 февраля 2017 года в рамках возбужденного уголовного дела О.Текебаев и Д.Чотонов были задержаны по подозрению в коррупции. 21 апреля 2017 года им было предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 ("Коррупция") УК КР. Текебаев обвиняется в том, что пытался продать контрольный пакет акций государственного сотового оператора "Мегаком" российскому бизнесмену Леониду Маевскому, взяв у него $1 миллион. Однако сделка не состоялась, так как депутаты отказались поддержать продажу "Мегакома".

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