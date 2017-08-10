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Текебаеву стало плохо в зале суда. Позже недомогание почувствовал и судья

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/tekeba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442234-ru.html

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10 августа 2017, 19:54       Комментарии

В Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.
«Во время выступления в прениях Омурбеку Текебаеву стало плохо, и он резко сел, у него посинели губы. Его лекарства в СИЗО, из-за затянувшегося судебного процесса подсудимый не имел возможности принять их вовремя. Мы вызвали скорую помощь», — рассказала адвокат лидера «Ата-Мекена» Джакупбекова.
В связи с недомоганием Текебаева судья объявил перерыв, во время которого подсудимого обследовали врачи, временно удалившись из зала заседаний.
Отметим, во время перерыва стало плохо и судье Айбеку Эрнис уулу. Находившиеся рядом врачи Станции скорой медицинской помощи увели судью в его кабинет для обследования. Участников и зрителей процесса временно попросили удалиться из зала.
Напомним, 26 февраля 2017 года в рамках возбужденного уголовного делаО.Текебаев и Д.Чотонов были задержаны по подозрению в коррупции. 21 апреля 2017 года им было предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 ("Коррупция") УК КР. Текебаев обвиняется в том, что пытался продать контрольный пакет акций государственного сотового оператора "Мегаком" российскому бизнесмену Леониду Маевскому, взяв у него $1 миллион. Однако сделка не состоялась, так как депутаты отказались поддержать продажу "Мегакома".

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