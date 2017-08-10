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Правительство прилагает усилия по развитию отечественного спорта и поддержке спортсменов, - С.Жээнбеков

 

Фотографии: akipress.kg

                   

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442233-ru.html

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10 августа 2017, 19:56       Комментарии

Правительство Кыргызстана прилагает усилия по развитию отечественного спорта и поддержке спортсменов. Об этом премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сказал 10 августа на торжественной встрече со спортсменами, показавшими лучшие спортивные результаты в 2017 году.
"2017 год является успешным для отечественного спорта. Наши спортсмены продолжают радовать нас, побеждая на международных соревнованиях различного уровня. В целях развития массового спорта в ближайшие пять лет в каждой школе появится современный спортивный зал. В настоящее время во многих населенных пунктах республики уже возводятся спортивные залы и секции. Это придаст импульс развитию различных видов спорта в стране, привлечет к занятию физической культурой и спортом молодое поколение сограждан", - сказал глава правительства.
Премьер подчеркнул, что последние успехи кыргызских спортсменов являются хорошим стимулом для начинающих молодых спортсменов, которые делают свои первые шаги в спортивной карьере.
"От ваших побед сердце переполняется радостью и гордостью. Победы отечественных спортсменов поднимают престиж нашей страны на мировой арене. Благодаря вашим успехам в спорте о Кыргызстане узнают люди, проживающие в самых отдаленных уголках мира", - сказал С.Жээнбеков.
Он выразил благодарность спортсменам за достигнутые высокие спортивные результаты и пожелал успехов, здоровья, благополучия и новых побед.
26 победителей, призеров, представители тренерского штаба были награждены благодарственными письмами от имени премьер-министра и денежной премией.
Отечественные спортсмены завоевали медали на 28-й Международной Олимпиаде по интеллектуальным видам спорта, которая прошла 13-30 июля в городе Пардубица (Чехия).
Кыргызстан на турнире представляли 9 спортсменов. В рамках данной Олимпиады было разыграно 12 комплектов наград среди 80 участников из Польши, Австрии, Турции, Украины, Израиля, Франции, Германии, Казахстана, США, Кыргызстана и Чехии.
Среди 12 команд-участниц сборная Кыргызстана завоевала второе командное место.
На чемпионате мира по вольной и греко-римской борьбе среди юниоров, прошедшем с 1 по 6 августа 2017 года в городе Тампере (Финляндия), было разыграно 24 комплекта медалей в состязаниях по трем видам борьбы: вольной, греко-римской и женской борьбе.
Молодежную сборную Кыргызстана по видам борьбы представили 17 спортсменов. По итогам чемпионата наша национальная сборная завоевала одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали.
Благодарность от имени премьер-министра Кыргызстана объявлена следующим:
- Айпери Медет кызы.
- Шаршенбекову Жоломану, греко-римская борьба;
- Махмудову Акжолу, греко-римская борьба;
- Ким Роману, греко-римская борьба;
- Кенжебаеву Байгазы - главному тренеру сборной команды по женской борьбе;
- Акбару Кенжебек уулу, вольная борьба;
- Жуманазаровой Мээрим, вольная борьба;
- Тыныбековой Айсулуу- личному тренеру Айпери Медет кызы;
- Сагынбековой Жаныл, мангала;
- Султанмуратовой Нурие - главному тренеру сборной команды по интеллектуальным видам спорта;
- Ушурову Шухрату - главному тренеру команды по греко-римской борьбе;
Призерам международных соревнований и их личным тренерам:
- Надырбек уулу Улану - главному тренеру команды по вольной борьбе;
- Ахметову Мейрамбеку- личному тренеру Махмудова Акжола;
- Махмудову Хакиму - личному тренеру Шаршенбекова Жоломана;
- Изабекову Нурбеку- личному тренеру Жуманазаровой Мээрим;
- Ушурову Фархаду- личному тренеру Ким Романа;
- Донбаеву Нурдину- личному тренеру Акбар Кенжебек уулу;
- Касымову Камчыбеку - личному тренеру Сагынбековой Жаныл;
- Джамакееву Анарбеку (Тогуз коргоол);
Призерам XXIII летних Сурдлимпийских игр и их главным тренерам:
- Ильгизу Каналбек уулу (дзюдо);
- Айдарбекову Габиту (греко-римская борьба);
- Маркову Милясу (вольная борьба);
- Мавлонову Азамату (таэквон-до);
- Кулгожаеву Айдину- главному тренеру команды по дзюдо;
- Понамареву Дмитрию - главному команды по таэквон-до;
- Тупик Андрею- личному тренеру Ильгиз Каналбек уулу.

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