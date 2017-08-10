В Кыргызстане ночью без осадков, днем в отдельных горных районах дожди — прогноз погоды на 11 августа

10 августа 2017, 20:16 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 11 августа. По сообщению Кыргызгидромета, ночью без осадков, днем в отдельных горных районах дожди, грозы, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +17...+22

днем: +28...+33

Таласская область

ночью: +10...+15

днем: +25...+30

Баткенская область

ночью: +17...+22

днем: +28...+33

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +17...+22

днем: +28...+33

Иссык-Кульская область

ночью: +11...+16

днем: +22...+27

Нарынская область

ночью: +6...+11

днем: +22...+27

В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +19...+21, максимальная температура воздуха днем +30...+32.