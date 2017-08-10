В Кыргызстане ночью без осадков, днем в отдельных горных районах дожди — прогноз погоды на 11 августа

10 августа 2017, 20:16 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 11 августа. По сообщению Кыргызгидромета, ночью без осадков, днем в отдельных горных районах дожди, грозы, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, местами 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +17...+22
днем: +28...+33
Таласская область
ночью: +10...+15
днем: +25...+30
Баткенская область
ночью: +17...+22
днем: +28...+33
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +17...+22
днем: +28...+33
Иссык-Кульская область
ночью: +11...+16
днем: +22...+27
Нарынская область
ночью: +6...+11
днем: +22...+27
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +19...+21, максимальная температура воздуха днем +30...+32.