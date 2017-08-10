Доллар США: 69.4053 (+0.0653) 
Евро: 81.4298 (-0.4434) 
Золото: 41.12 $/гр (+0.35) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.02) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке украли 71 колесо от мусорных баковВ Бишкеке украли 71 колесо от мусорных баковТекебаеву стало плохо в зале суда. Позже недомогание почувствовал и судьяТекебаеву стало плохо в зале суда. Позже недомогание почувствовал и судья

Дожди и прохлада — погода по Кыргызстану на 11 августа

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442231-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане ночью без осадков, днем в отдельных горных районах дожди — прогноз погоды на 11 августа

День 10 Августа: Еще об одной пользе уходящего президента

Видео новости за 10 августа 2017 года

В каких районах Бишкека, Таласской и Чуйской областей 11 августа отключат электричество

Кыргызстанских спортсменов редко ловят на допинге — рейтинг "чистых" стран

10 августа 2017, 19:56       Комментарии

БИШКЕК, 10 авг - Sputnik. В пятницу, 11 августа, на большей части республики дожди, сообщается на сайте Кыргызгидромета.
В Чуйской области ночная температура воздуха составит 17-22 градуса тепла, днем +28...+33.
В Таласской области ночью +10...+15, днем от 25 до 30 выше нуля.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 17-22 градуса со знаком "плюс", днем +28...+33.
В Нарынской области ночью +6...+11, днем воздух прогреется до 22-27 градусов.
В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 11-16 тепла, днем +22...+27.
В Бишкеке ночью +19...+21, днем прогнозируется 30-32 градуса выше нуля. В Оше в ночное время ожидается 20-22 тепла, днем +31...+33.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум