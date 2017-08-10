Дожди и прохлада — погода по Кыргызстану на 11 августа

10 августа 2017, 19:56 Комментарии

БИШКЕК, 10 авг - Sputnik. В пятницу, 11 августа, на большей части республики дожди, сообщается на сайте Кыргызгидромета.

В Чуйской области ночная температура воздуха составит 17-22 градуса тепла, днем +28...+33.

В Таласской области ночью +10...+15, днем от 25 до 30 выше нуля.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 17-22 градуса со знаком "плюс", днем +28...+33.

В Нарынской области ночью +6...+11, днем воздух прогреется до 22-27 градусов.

В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 11-16 тепла, днем +22...+27.

В Бишкеке ночью +19...+21, днем прогнозируется 30-32 градуса выше нуля. В Оше в ночное время ожидается 20-22 тепла, днем +31...+33.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });