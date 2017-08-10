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В Бишкеке украли 71 колесо от мусорных баков

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442230-ru.html

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10 августа 2017, 20:07       Комментарии

БИШКЕК, 10 авг - Sputnik. В Бишкеке украдено 71 колесо от мусорных контейнеров новой модели, сообщила пресс-служба муниципалитета.
По информации муниципального предприятия "Тазалык", кражи были совершены за это лето.
Сотрудники предприятия восстановили все колеса.
Мэрия призывает бишкекчан бережно относиться к объектам искусства и муниципальному имуществу, соблюдать культуру поведения в общественных местах и незамедлительно сообщать о фактах вандализма либо кражи в правоохранительные органы.
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