В Бишкеке украли 71 колесо от мусорных баков

10 августа 2017, 20:07 Комментарии

БИШКЕК, 10 авг - Sputnik. В Бишкеке украдено 71 колесо от мусорных контейнеров новой модели, сообщила пресс-служба муниципалитета.

По информации муниципального предприятия "Тазалык", кражи были совершены за это лето.

Сотрудники предприятия восстановили все колеса.

Мэрия призывает бишкекчан бережно относиться к объектам искусства и муниципальному имуществу, соблюдать культуру поведения в общественных местах и незамедлительно сообщать о фактах вандализма либо кражи в правоохранительные органы.

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