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Любителей музыки приглашают отправиться на 500 лет назад — в мир испанской мелодии

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/lyubit...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442229-ru.html

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10 августа 2017, 18:56       Комментарии

26 августа в Кыргызской Национальной консерватории Вы сможете отправиться в путешествие на 500 лет назад, в мир испанской музыки, вместе с классическим гитаристом из Испании Гием Перез Квером, сообщают организаторы.
Гием Перез Квер (Guillem Perez Quer) – прекрасный музыкант, который уже приезжал в Кыргызстан с концертным туром и проводил здесь мастер-классы в апреле 2016 года. Он закончил учебу в Барселоне в Консерватории дель Лисеу, заработав многочисленные награды. После он получил стипендию в Центральном Международном университете музыки Аннеси (Франция), где обучался под руководством уругвайского гитариста Оскара Касереса.
Квер продолжил свое обучение под руководством аргентинской гитаристки Марии Луизы Анидо, которая считала его одним из лучших своих учеников. Его профессионализм и талант доказывают его многочисленные призы, такие как "Мануэль де Фалья" (Мадрид) и XXV Международный конкурс "Марийские каналы" (Барселона). Кроме того, Гием не только исполняет труды других композиторов, но и сам пишет чудесную музыку. Его дуэт Kassner & Quer Guitar Duo, созданный вместе с канадским гитаристом Даниэль Касснером, давал концерты по всей Испании, в Европе и Северной Америке, кроме того, они записали несколько компакт-дисков для President Records Ltd. (Лондон).
"Приглашаем Вас окунуться в прошедшие 500 лет испанской музыки на сольном концерте Гиема Перез Квера, который будет дарить нам чарующие пьесы испанских композиторов и гитаристов как Нарваэз Сор, Франсиско Таррега, Джоакин Малатс, Сайнс де ла Маса", – говорится в сообщении.
26 августа в 16:00 "500 лет испанской музыки для гитары", Кыргызская Национальная консерватория. Вход свободный.

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