Привлечь внимание к сохранению популяции снежного барса и возможности для развития экотуризма — чего ждут от форума по защите снежного барса?

10 августа 2017, 19:45 Комментарии

В Бишкеке 23-25 августа пройдет Международный форум по сохранению снежного барса. На Международном форуме по защите снежного барса и его экосистем соберутся руководители и представители правительств двенадцати стран ареала обитания снежного барса, а также другие заинтересованные страны - лидеры международных и донорских учреждений, природоохранных и научных организаций.

Данное мероприятие высокого уровня нацелено на дальнейшее укрепление усилий ряда стран по защите снежного барса, так же как и на активизацию международной поддержки плана по обеспечению 20 ландшафтов для снежного барса к 2020 году.

По словам организаторов, форум 2017 позволит найти новые подходы совместного взаимодействия, а также позволит подвести итоги проведенной работы после Всемирного форума 2013 и определит дальнейшие совместные шаги по сохранению этих редких животных.

На полях форума 2017 состоится зеленый инвестиционный форум для содействия инвестициям и мобилизации ресурсов для экологических проектов.

Инвестиционный форум также предложит конструктивные механизмы, позволяющие промышленному сектору инвестировать средства в устойчивое развитие и сохранение снежного барса в горах Азии.

Одна из целей и задач форума - на международном и национальном уровнях привлечь и расширить понимание политической, научной, экономической элиты и широкой общественности к вопросам сохранения и приумножения популяции снежного барса, расширения благоприятных условий его существования в пределах поддерживающих его естественных экосистем.

Форум 2017 как дискуссионная площадка укрепит платформу, где лидеры 12-ти стран ареала снежного барса объединяться для совместной работы по защите и сохранению снежного барса и высокогорных систем.

Лидеры мирового сообщества в целом разделяют ответственность за сохранение и приумножение популяции снежного барса и поддерживающих его существование естественных экосистем.

Форум 2017 позволит выработать совместные предложения и взять обязательства, направленные на достижение реальных результатов для 3 достижения цели программы GSLEP "Обезопасить 20 ландшафтов обитания снежного барса к 2020 году".

Форум 2017 также является хорошей возможностью и поводом для привлечения внимания общественности и государственных органов стран ареала к проблеме сохранения снежного барса и его экосистем. Всем участникам Форума 2017 представится уникальная возможность создать новые и укрепить прежние партнерства.

Помимо обмена мнениями, опытом и дискуссий, Форум 2017 предоставляет площадку для экспозиции проектов и деятельности для международных организаций, объединений и другим учреждениям в сфере внедрения "зеленых" технологий, "зеленых" инвестиций и др.

Также организаторы надеются, что форум привлечет большее внимание международных донорских организаций к проблеме сохранения диких животных и растений, занесенных в Красную книгу. Расширение и открытие новых возможностей для развития экотуризма, внедрения принципов зеленой экономики и расширения использования природосберегающих, не наносящих негативного влияния на здоровье людей и окружающую среду в странах ареала, в том числе и в Кыргызской Республике.