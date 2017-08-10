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Омурбеку Текебаеву стало плохо в суде

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364634_om...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442226-ru.html

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Дело Текебаева: Чотонову дали последнее слово

10 августа 2017, 19:26       Комментарии

Сегодня, 10 августа, в Первомайском районном суде продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.
В ходе прений сторон парламентарию стало плохо и ему вызвали врачей, после чего подсудимого вывели из зала заседания. 
По словам адвоката Чынары Джакупбековой у Текебаева аритмия.
В настоящий момент судьей объявлен перерыв. Отметим, что во дворе здания суда стоит карета скорой помощи.

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