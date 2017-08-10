Омурбеку Текебаеву стало плохо в суде

10 августа 2017, 19:26 Комментарии

Сегодня, 10 августа, в Первомайском районном суде продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе прений сторон парламентарию стало плохо и ему вызвали врачей, после чего подсудимого вывели из зала заседания.

По словам адвоката Чынары Джакупбековой у Текебаева аритмия.

В настоящий момент судьей объявлен перерыв. Отметим, что во дворе здания суда стоит карета скорой помощи.