Атамбаев отправил на доработку принятый ЖК закон о трансформации земель

10 августа 2017, 19:40 Комментарии

БИШКЕК, 10 авг - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев вернул на доработку в Жогорку Кенеш закон, касающийся введения моратория на перевод орошаемых земель, пашни и других видов угодий, а также трансформации земельных участков, сообщила пресс-служба главы государства.

В возражении президента говорится, что принятый парламентом закон необоснованно расширяет круг земельных участков, на которые распространяется закон о введении моратория. Ранее спецкомиссия выяснила, что под трансформацию могут подпасть до 14 тысяч гектаров на территории 220 айыльных аймаков.

В частности, закон не распространяется на земельные участки, застроенные индивидуальными жилыми домами до вступления в силу вышеуказанного документа. Включаются также и земельные участки, имеющие разрешительные документы на трансформацию, выданные уполномоченными государственными органами или органами местного самоуправления, включенные в перспективный план развития населенных пунктов.

"Такая формулировка не конкретизирует, какие именно документы требуются для трансформации указанной категории земельных участков. Соответственно это позволяет считать, что достаточно разрешения лишь одного органа для трансформации земельного участка", - отмечает президент.

В возражении говорится, что действующий порядок, установленный законом о переводе (трансформации) земельных участков, предусматривает довольно сложные процедуры, состоящие из нескольких этапов, включающих получение заключения о почвенно-мелиоративном состоянии земель, заключения районной комиссии, согласия районной государственной администрации и полномочного представителя правительства в области.

"В связи с этим отдельные понятия, применяемые в принятом законе, требуют уточнения. В частности, необходимо уточнить, какие именно разрешительные документы требуются для трансформации указанной категории земельных участков", - говорится в сообщении президента.

Глава государства также просит уточнить и привести в соответствие с действующим законодательством понятие "перспективный план развития населенного пункта" либо применять установленное законодательством понятие "генеральный план".

Также, согласно возражению президента, редакция закона исключает применение существующего порядка трансформации земельных участков. Согласно изменениям в статьях 5, 9, 12 и 20 закона, устанавливающим особенности трансформации отдельных категорий земельных участков, существующий порядок не применяется к земельным участкам орошаемой пашни, застроенным индивидуальными жилыми домами или имеющим разрешительные документы на трансформацию уполномоченных государственных органов или МСУ, включенным в перспективный план развития населенных пунктов до вступления в силу моратория.

При этом закон не предусматривает каких-либо механизмов осуществления трансформации земельных участков, на которые не распространяется мораторий, в то время как первоначальная редакция законопроекта, разработанная правительством, предусматривала, что трансформация указанной категории земельных участков осуществляется в порядке, определяемом кабмином.

Принятый документ создает пробел в действующем законодательстве, вследствие чего возникают коррупционные риски при трансформации земельных участков, считает президент. По его мнению, закон предоставляет дискреционные полномочия должностным лицам, которые будут вправе применять положения по своему усмотрению и принимать спорные решения.

Президент также выразил свои возражения относительно суммы возмещения потерь и упущенной выгоды новыми землепользователями и собственниками при трансформации.

Так, согласно пункту 4 постановления правительства "Об утверждении нормативов стоимости возмещения потерь сельскохозяйственного производства и использования средств, поступающих в порядке их возмещения", средства от возмещения потерь сельскохозяйственного производства поступают в республиканский бюджет, а от возмещения упущенной выгоды - в местные бюджеты.

Освобождение от возмещения упущенной выгоды и потерь сельскохозяйственного производства при переводе (трансформации) указанной в принятом законе категории земель влечет риск выпадения из доходной части республиканского и местных бюджетов, сказано в тексте возражения главы государства.

Также были нарушены положения Регламента ЖК, согласно которым в третьем чтении не допускается внесение изменений в текст закона.

Президент просит инициаторов выработать согласованный вариант принятого ЖК закона.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });