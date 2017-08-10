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Женщина и годовалый ребенок погибли в ДТП на Иссык-Куле

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442224-ru.html

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Один человек погиб, еще один пострадал в результате ДТП в Баткене

10 августа 2017, 19:46       Комментарии

БИШКЕК, 10 авг - Sputnik. На трассе Балыкчи - Каракол в южной части Иссык-Куля столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли два человека, сообщили агентству Sputnik Кыргызстан в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.
ДТП произошло близ села Барбулак в четверг, 10 августа, примерно в 14.00. Грузовой бус марки Mercedes под управлением жителя села Тогуз-Булак ехал с запада на восток и столкнулся на встречной полосе с легковой машиной марки Mercedes, за рулем которой был 59-летний житель Ошской области. В легковушке также находились женщина и три ребенка.
"Женщина погибла на месте ДТП. Годовалый мальчик скончался в балыкчинской больнице. Остальные участники происшествия госпитализированы", - сказали в пресс-службе УВД.
По данным Министерства здравоохранения, госпитализированы семь человек - один пострадавший попал в отделение травмотологии Балыкчинской территориальной больницы, шестеро поступили в отделение экстренной медицинской помощи Тонской территориальной больницы. Все больные обеспечены необходимыми лекарствами.
Милиция выясняет причины ДТП.
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