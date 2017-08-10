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СМИ: В Турции выданы ордеры на арест 35 журналистов

Источник:
http://kabar.kg/news/smi-v-tur...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442223-ru.html

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10 августа 2017, 18:59       Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17. /Кабар/. Турецкие органы юстиции выдали ордеры на арест 35 журналистов, которых власти считают сторонниками запрещенного в Турции движения сторонников исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Как сообщает в четверг, 10 августа, государственное турецкое агентство "Анадолу", девять журналистов уже задержаны, среди них - главный редактор оппозиционной газеты Birgün Бурак Экиджи.
Журналистам инкриминируется использование приложение ByLock. По данным турецких властей, мессенджер, позволяющий обмениваться зашифрованными сообщениями, часто используют "гюленисты", пишет Deutsche Welle .
Участие в шифрованных чатах ByLock Анкара считает доказательством членства в движении Гюлена, которое, как считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, организовало попытку государственного переворота в июле 2016 года.
По обвинению в связях с движением Фетхуллаха Гюлена за последний год в Турции были арестованы 50 тысяч человек. Массовые аресты сопровождались увольнениями со службы сотен тысяч госслужащих, сотрудников полиции, органов юстиции и военных. Всего от своих постов были освобождены 150 тысяч человек.
В числе тех, кого турецкие власти арестовали по обвинению в поддержке терроризма, - двое граждан Германии: корреспондент немецкого издания Die Welt Дениз Юджел (Deniz Yücel) и немецкий правозащитник Петер Штойдтнер (Peter Steudtner). Сам Гюлен, уже много лет живущий в США, отрицает свою причастность к перевороту.

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