Жээнбеков: Правительство прилагает усилия по развитию отечественного спорта

10 августа 2017, 19:02 Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17. /Кабар/. Правительство Кыргызстана прилагает усилия по развитию отечественного спорта и поддержке спортсменов. Об этом премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сказал на торжественной встрече со спортсменами, показавшими лучшие спортивные результаты в 2017 году, сообщает пресс-служба правительства.

"2017 год является успешным для отечественного спорта. Наши спортсмены продолжают радовать нас, побеждая на международных соревнованиях различного уровня. В целях развития массового спорта в ближайшие пять лет в каждой школе появится современный спортивный зал. В настоящее время во многих населенных пунктах республики уже возводятся спортивные залы и секции. Это придаст импульс развитию различных видов спорта в стране, привлечет к занятию физической культурой и спортом молодое поколение сограждан", - сказал глава правительства.

Жээнбеков подчеркнул, что последние успехи кыргызских спортсменов являются хорошим стимулом для начинающих молодых спортсменов, которые делают свои первые шаги в спортивной карьере.

"От ваших побед сердце переполняется радостью и гордостью. Победы отечественных спортсменов поднимают престиж нашей страны на мировой арене. Благодаря вашим успехам в спорте о Кыргызской Республике узнают люди, проживающие в самых отдаленных уголках мира", - сказал премьер.

Жээнбеков выразил благодарность спортсменам за достигнутые высокие спортивные результаты и пожелал успехов, здоровья, благополучия и новых побед.

26 победителей, призеров, представители тренерского штаба были награждены благодарственными письмами от имени премьер-министра КР и денежной премией.

Отметим, что отечественные спортсмены завоевали медали на 28-й Международной Олимпиаде по интеллектуальным видам спорта, которая прошла 13-30 июля в городе Пардубица (Чехия). Кыргызскую Республику на турнире представляли 9 спортсменов. В рамках данной Олимпиады было разыграно 12 комплектов наград среди 80 участников из Польши, Австрии, Турции, Украины, Израиля, Франции, Германии, Казахстана, США, Кыргызстана и Чехии.

Среди 12 команд-участниц сборная Кыргызстана завоевала второе командное место.

На чемпионате мира по вольной и греко-римской борьбе среди юниоров, прошедшем с 1 по 6 августа 2017 года в городе Тампере (Финляндия), было разыграно 24 комплекта медалей в состязаниях по трем видам борьбы: вольной, греко-римской и женской борьбе.

Молодежную сборную Кыргызстана по видам борьбы представили 17 спортсменов. По итогам чемпионата наша национальная сборная завоевала одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали.

Благодарность от имени премьер-министра КР объявлена:

- Айпери Медет кызы

- Шаршенбекову Жоломану, греко-римская борьба;

- Махмудову Акжолу, греко-римская борьба;

- Ким Роману, греко-римская борьба;

- Кенжебаеву Байгазы – главному тренеру сборной команды по женской борьбе;

- Акбару Кенжебек уулу, вольная борьба;

- Жуманазаровой Мээрим, вольная борьба;

- Тыныбековой Айсулуу– личному тренеру Айпери Медет кызы;

- Сагынбековой Жаныл, мангала;

- Султанмуратовой Нурие – главному тренеру сборной команды по интеллектуальным видам спорта;

- Ушурову Шухрату – главному тренеру команды по греко-римской борьбе;

призерам международных соревнований и их личным тренерам:

- Надырбек уулу Улану – главному тренеру команды по вольной борьбе;

- Ахметову Мейрамбеку– личному тренеру Махмудова Акжола;

- Махмудову Хакиму – личному тренеру Шаршенбекова Жоломана;

- Изабекову Нурбеку– личному тренеру Жуманазаровой Мээрим;

- Ушурову Фархаду– личному тренеру Ким Романа;

- Донбаеву Нурдину– личному тренеру Акбар Кенжебек уулу;

- Касымову Камчыбеку – личному тренеру Сагынбековой Жаныл;

- Джамакееву Анарбеку (Тогуз коргоол);

призерам XXIII летних Сурдлимпийских игр и их главным тренерам:

- Ильгизу Каналбек уулу (дзюдо);

- Айдарбекову Габиту (греко-римская борьба);

- Маркову Милясу (вольная борьба);

- Мавлонову Азамату (таэквон-до);

- Кулгожаеву Айдину– главному тренеру команды по дзюдо;

- Понамареву Дмитрию – главному команды по таэквон-до;

- Тупик Андрею– личному тренеру Ильгиз Каналбек уулу.