День 10 Августа: Еще об одной пользе уходящего президента

10 августа 2017, 19:02 Комментарии

По словам председателя Каракольского городского кенеша Эрлана Айсаракунова ("Табылга"), в областном центре Иссык-Куля депутаты предлагают ввести мораторий на строительство новых мечетей. Механизм запрета простой - не выделять земли под строительство мечетей в разрабатываемом генеральном плане. Это означает, что депутаты городского кенеша должны действовать согласованно с исполнительной ветвью власти.

По словам Айсаракунова, "пока того, что есть у нас, хватит". На сегодня в городе Каракол функционируют более 10 мечетей.

Нынешнее заявление главы горкенеша, судя по всему, является продолжением майской истории с попыткой отобрать 68 соток земли у Русской православной общины, точнее - прилегающую территорию Храма пресвятой троицы. Для этого 3 мая 2017 года мэрия подала иск в Межрайонный суд Иссык-Кульской области признать недействительным акт Госрегистра от 1995 года.

"Изымать землю вокруг храма, которая принадлежит непосредственно приходу, для того, чтобы построить там магазины, - это беззаконие", - прокомментировал российскому СМИ епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил. Скандал разгорелся перед визитом в Кыргызстан патриарха Кирилла.

Настоятель храма протоиерей Сергий Чувичкин в интервью другой российской газете сообщил, что одно кафе на территории церкви все же построили. Похоже, аппетиты на земельные участки никому не остановить. Тем временем, после забастовки работников прокуратура расследует, куда исчезли 800 тонн асфальта муниципального предприятия "Жол"...

Забастовки не удалось избежать мэрии Оша - там бастуют водители троллейбусов. Причиной забастовки, как пояснили сами водители, стало повышение сбора за каждый рейс - они возросли до 300 сомов. "Сейчас летний период, студентов нет. На каждый рейс (в оба конца) установили план в 300 сомов. Кроме того, за каждый рейс мы платим по 80 сомов за электроэнергию. Нам сложно выполнять план в условиях отсутствия пассажиров. В связи с этим мы пошли на такой шаг - не вышли на работу", - сказал один из водителей.

Иную версию представил начальник городского муниципального автотранспортного предприятия Расул Мырзагулов. По его словам, водители зарабатывают 1500-2000 сомов и не хотят делиться с этими деньгами. Кроме того, недавно предприятие купило в кредит новые дорогущие троллейбусы, за которые нужно расплачиваться.

Ошское муниципальное автотранспортное предприятие - старая добрая "частная лавочка". Поэтому, водители и чиновники рассуждают терминами "мое, твое". Суть конфликта простая - водители говорят, что за один круг они перевозят меньше 50 оплачивающих пассажиров или 300-350 пассажиров за день (6-7 кругов). Арендодатели, то есть мэрия, которая предоставила водителям в аренду троллейбусы, говорят, что водители присваивают оплату 250-330 пассажиров.

Тем не менее, вывод неутешительный - аппетиты как чиновников, так и водителей и других вовлеченных лиц продолжают дискредитировать власти Оша перед важнейшими президентскими выборами...

Сегодня почти закончилась эпопея подсудимого Текебаева стать кандидатом в президенты. Центральная избирательная комиссия отказала претенденту на должность президента Омурбеку Текебаеву в создании особых условий для сдачи им тестирования на знание государственного языка. По мнению членов ЦИК, отсутствие механизмов для сдачи экзамена лицами, находящимися "не на свободе", является основанием для отказа гражданину в осуществлении конституционных правах...

Президент Атамбаев возвратил с возражениями в Жогорку Кенеш поправки в законы "О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий", "О переводе (трансформации) земельных участков")" для выработки согласованного варианта.

Возражение президента указывает на бардак в земельном законодательстве страны, который сознательно создан для коррупции. Так, по словам президента, принятый закон необоснованно расширяет круг земельных участков, на которые не распространяется закон "О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий". Фактически, по новому закону хватило бы одной бумажки, чтобы трансформировать землю.

Самое парадоксальное, принятая депутатами ЖК редакция закона ...исключает применение существующего порядка трансформации земельных участков. Наконец, законопроект был принят с нарушением регламента, то есть в заключительном третьем чтении депутаты запихали в него массу дополнений и изменений в первоначальный вариант, что категорически запрещено. Осталось только посмотреть на список депутатов, которые проголосовали за подобный законопроект.

Фактически, Атамбаев отказался подписывать законопроект с коррупционными рисками, хотя мог бы усилить свою базу электоральной поддержки. Но уходящий президент не стал идти на поводу популизма, который идет в ущерб будущему страны. Все понимают, речь идет о самых ценных плодородных землях - орошаемой пашне и земле вокруг городов, главным образом Бишкека.

Хотя кто знает, чтобы сделал на его месте президент, добивающийся своего переизбрания...