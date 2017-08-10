Дети военнослужащих базы ОДКБ в Канте стали юнармейцами

10 августа 2017, 19:17 Комментарии

БИШКЕК, 10 авг - Sputnik. Дети военнослужащих военной базы ОДКБ в городе Канте вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского движения "Юнармия", сообщила пресс-служба базы.

Торжественное мероприятие состоялось 10 августа. В церемонии принятия клятвы приняли участие представители свердловского отделения "Юнармии", командующий 14-й армией ВВС и ПВО Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Татаренко, преподаватели гарнизонной школы, а также военнослужащие авиабазы.

Под звуки Государственного гимна Российской Федерации вступающие в ряды "Юнармии" произнесли клятву, в которой обещали быть честными, доблестными и отважными, соблюдать устав движения, защищать слабых, быть честными и сильными, а также стремиться к наилучшим результатам в учебе и спорте.

В завершение церемонии генерал-лейтенант Татаренко передал знамя "Юнармии" начальнику регионального штаба авиационной базы "Кант" Любови Белоконевой.

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