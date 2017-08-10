В каких районах Бишкека, Таласской и Чуйской областей 11 августа отключат электричество

10 августа 2017, 18:45 Комментарии

В некоторых районах Бишкека, Таласской и Чуйской областей 11 августа возможны перебои с энергоснабжением, сообщили в ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке с 9:00 до 19:00:

– жилмассив "Кок-Жар" (улицы Конорчок, Тон, Кок-Джар, переулок Куйручук), улицы Московская, Суюмбаева.

С 9:00 до 18:00:

– улица Орозбекова;

– улицы Джаманбаева, Водопроводная, Сухомлинова, Айни;

– улицы Кокчетавская, Тоголока Молдо, переулок Карагайский.

С 9:00 до 17:00:

– жилмассив "Арча-Бешик" (квадрат, ограниченный улицами Чатыр-Кол, Баба-Ата, Айылчиева, Садырбаева);

– улица Ахунбаева (дом № 125);

– жилмассив "Арча – Бешик" (улицы Садырбаева, Минкуш);

– жилмассив "Арча – Бешик" (улицы Термечикова, Ак-Марал).

В Чуйской области с 9:00 до 17:00:

– село Маевка (улицы Родниковая, Южная, Ала-Арчинская, Новая, Карасуйская, Тулебердиева, Виноградная, Молодой Гвардии, Сельская, Садовая, Совхозная, Набережная);

– село Октябрьское (улицы Шопокова, Киевская, Молодёжная, Молодой Гвардии, Весёлая, Фрунзе, Шоссейная);

– села Джаны Конуш, Октябрь, Саз, Первое Мая;

– села Алчалуу, Талды-Булак, Султан.

С 10:00 до 15:00:

– села Кызыл-Туу, Кунтуу, Токбай.

С 8:30 до 18:00:

– город Кара-Балта (улицы Карла Маркса, Тоголока Молдо, Ленина, Тельмана).

С 6:00 до 19:00:

– села Бекитай, Сары-Булак, Каирма, Бёксё-Джол, Сосновка, Кызыл Дыйкан, Монолдор, Суусамырская долина, перевал Туя-Ашуу.

В Таласской области с 9:00 до 17:00:

– села Козучак, Бал-Бал;

– село Шекер.

С 8:00 до 17:00:

– села Кыргызстан, Кара-Суу, Май.