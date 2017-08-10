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В каких районах Бишкека, Таласской и Чуйской областей 11 августа отключат электричество

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-kaki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442219-ru.html

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10 августа 2017, 18:45       Комментарии

В некоторых районах Бишкека, Таласской и Чуйской областей 11 августа возможны перебои с энергоснабжением, сообщили в ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке с 9:00 до 19:00:
– жилмассив "Кок-Жар" (улицы Конорчок, Тон, Кок-Джар, переулок Куйручук), улицы Московская, Суюмбаева.
С 9:00 до 18:00:
– улица Орозбекова;
– улицы Джаманбаева, Водопроводная, Сухомлинова, Айни;
– улицы Кокчетавская, Тоголока Молдо, переулок Карагайский.
С 9:00 до 17:00:
– жилмассив "Арча-Бешик" (квадрат, ограниченный улицами Чатыр-Кол, Баба-Ата, Айылчиева, Садырбаева);
– улица Ахунбаева (дом № 125);
– жилмассив "Арча – Бешик" (улицы Садырбаева, Минкуш);
– жилмассив "Арча – Бешик" (улицы Термечикова, Ак-Марал).
В Чуйской области с 9:00 до 17:00:
– село Маевка (улицы Родниковая, Южная, Ала-Арчинская, Новая, Карасуйская, Тулебердиева, Виноградная, Молодой Гвардии, Сельская, Садовая, Совхозная, Набережная);
– село Октябрьское (улицы Шопокова, Киевская, Молодёжная, Молодой Гвардии, Весёлая, Фрунзе, Шоссейная);
– села Джаны Конуш, Октябрь, Саз, Первое Мая;
– села Алчалуу, Талды-Булак, Султан.
С 10:00 до 15:00:
– села Кызыл-Туу, Кунтуу, Токбай.
С 8:30 до 18:00:
– город Кара-Балта (улицы Карла Маркса, Тоголока Молдо, Ленина, Тельмана).
С 6:00 до 19:00:
– села Бекитай, Сары-Булак, Каирма, Бёксё-Джол, Сосновка, Кызыл Дыйкан, Монолдор, Суусамырская долина, перевал Туя-Ашуу.
В Таласской области с 9:00 до 17:00:
– села Козучак, Бал-Бал;
– село Шекер.
С 8:00 до 17:00:
– села Кыргызстан, Кара-Суу, Май.

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