Еще одно ДТП на Иссык-Куле. Двое погибли, семь человек пострадали

10 августа 2017, 18:54 Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17. /Кабар/. В Иссык-Кульской области произошло ДТП, два человека погибли, еще семь пострадали, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Авария произошла сегодня близ села Барбулак Тонского района примерно в 14.20. Один из пострадавших госпитализирован в отделение травматологии Балыкчинской больницы, шесть пострадавших доставлены в отделение экстренной медпомощи Тонской районной больницы.

Они обеспечены необходимыми лекарственными средствами и находятся под наблюдением врачей, сообщили в Минздраве.

Напомним, вчера, 9 августа, вечером на Иссык-Куле в течение 15 минут произошли два ДТП, впоследствии чего четыре человека скончались на месте, один из них ребенок 7 лет и еще один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

По официальным данным, в ДТП в Кыргызстане каждый день погибают в среднем 3 человека, еще более 20 получают травмы. Со стороны соответствующих органов решительных мер по снижению количества аварий пока нет.

МВД сообщает, что с начала 2017 года в результате ДТП по республике погибли более 300 человек. Основными причинами аварий являют – несоблюдение правил дорожного движения.