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Дело Текебаева: Лидеру партии "Ата Мекен" дали последнее слово

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364633_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442215-ru.html

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10 августа 2017, 18:46       Комментарии

Сегодня, 10 августа, в Первомайском районом суде города Бишкек проходит судебное разбирательство по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Лидеру партии "Ата Мекен" было предоставлено последнее слово.
Использовав последнию возможность оправдать себя, подсудимый заявил, что в период Временного правительства все вопросы решались коллегиально. Это означает, что принятие любого решения зависело от большинства голосов. И сам он не мог продвигать свои интересы, к тому же как отметил О.Текебаев он курировал Министерство юстиции и занимался конституцией, и полномочий особых у него не было.
"Обвинение считает, что я воспользовался своими полномочиями во Временном правительстве. Но у меня не было таких полномочий. Я отвечал за конституционную реформу и курировал деятельность Министерства юстиция. В ходе следствия не проанализировано, какое было мое решение и было ли оно коррупционным. Было ли какое-то мое решение по ЗАО "Альфа Телеком", или повлияло бы мое вмешательство на сотовую компанию",- сказал Текебаев.

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