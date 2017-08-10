Дело Текебаева: Лидеру партии "Ата Мекен" дали последнее слово

10 августа 2017, 18:46 Комментарии

Сегодня, 10 августа, в Первомайском районом суде города Бишкек проходит судебное разбирательство по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Лидеру партии "Ата Мекен" было предоставлено последнее слово.

Использовав последнию возможность оправдать себя, подсудимый заявил, что в период Временного правительства все вопросы решались коллегиально. Это означает, что принятие любого решения зависело от большинства голосов. И сам он не мог продвигать свои интересы, к тому же как отметил О.Текебаев он курировал Министерство юстиции и занимался конституцией, и полномочий особых у него не было.

"Обвинение считает, что я воспользовался своими полномочиями во Временном правительстве. Но у меня не было таких полномочий. Я отвечал за конституционную реформу и курировал деятельность Министерства юстиция. В ходе следствия не проанализировано, какое было мое решение и было ли оно коррупционным. Было ли какое-то мое решение по ЗАО "Альфа Телеком", или повлияло бы мое вмешательство на сотовую компанию",- сказал Текебаев.