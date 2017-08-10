В Бишкеке высадили еще 50 тыс. цветов

10 августа 2017, 18:21 Комментарии

По Бишкеку создаются новые цветочные клумбы, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Цветники появились по улицам Ибраимова-Жумабека, Жукеева-Пудовкина-А.Токомбаева, Боконбаева-Манаса, на улице Ауэзова, на площади Победы со стороны улиц Ибраимова-Фрунзе, а также по ул. Алматинская – Салиева.

"Гостей и жителей столицы на новых цветочных оазисах будут радовать 9 сортов однолетних цветов сочных окрасок: хризантема, агератум, сальвия, катарантус, бегония, циния и партулак, гациния, георгины (сорт "Веселые ребята"). Всего в почву высажены более 50 тысячи ярких цветов", – говорится в сообщении.

Мэрия города Бишкек просит гостей и жителей столицы Кыргызстана уважительно относиться к трепетному труду городских служб и сообщать о фактах правонарушений в правоохранительные органы.

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