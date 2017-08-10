У Белого дома установили надувного цыпленка с прической Трампа

10 августа 2017, 18:32 Комментарии

Недалеко от Белого дома в Вашингтоне появился большой надувной цыпленок с прической, напоминающей прическу президента США Дональда Трампа. Ее установили так, чтобы она "выглядывала" из-за резиденции главы государства, пишет "Медуза".

Цыпленка установил в знак протеста режиссер-документалист Таран Сингх Брар. Он купил куклу за $1 тыс. 300.

Брар хотел показать, что Трамп — "слабый и неэффективный лидер". "Он очень боится опубликовать свои налоговые декларации, боится Владимира Путина и ведет себя безрассудно с Северной Кореей", — объяснил автор акции.