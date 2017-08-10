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У Белого дома установили надувного цыпленка с прической Трампа

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/u-belo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442213-ru.html

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10 августа 2017, 18:32       Комментарии

Недалеко от Белого дома в Вашингтоне появился большой надувной цыпленок с прической, напоминающей прическу президента США Дональда Трампа. Ее установили так, чтобы она "выглядывала" из-за резиденции главы государства, пишет "Медуза".
Цыпленка установил в знак протеста режиссер-документалист Таран Сингх Брар. Он купил куклу за $1 тыс. 300.
Брар хотел показать, что Трамп — "слабый и неэффективный лидер". "Он очень боится опубликовать свои налоговые декларации, боится Владимира Путина и ведет себя безрассудно с Северной Кореей", — объяснил автор акции.

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