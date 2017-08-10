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Водитель не справился с управлением и врезался в дерево в Сокулуке, четверо пострадали

Источник:
http://kabar.kg/news/voditel-n...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442212-ru.html

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10 августа 2017, 17:58       Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17 /Кабар/. В селе Нижне-Чуйск Сокулукского района произошло ДТП, в результате которого четыре человека пострадали, сообщили в Министерстве здравоохранения.
Авария произошла сегодня днем. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в дерево.
Трое из четырех пострадавших госпитализированы в больницу, одному помощь оказана на месте, в госпитализации не нуждается.
– Б. Э., 1987 г. р. Диагноз: ЗЧМТ, ушиб головного мозга. Перелом плечевого сустава слева. Госпитализирована в отделение травматологии Сокулукской больницы.
– А. Р., 2017 г.р. Диагноз: ЗЧМТ, сотрясение головного мозга. Госпитализирована в отделение ОРИТ Сокулукской больницы.
– А. У., 2016г., Диагноз: ДТП, ЗЧМТ, сотрясение головного мозга. Госпитализирован в отделение травматологии Сокулукской больницы.
– Абдиев Майсал (водитель) – состояние удовлетворительное. В госпитализации не нуждается.
По официальным данным, в ДТП в Кыргызстане каждый день погибают в среднем 3 человека, еще более 20 получают травмы. Со стороны соответствующих органов решительных мер по снижению количества аварий пока нет.
МВД сообщает, что с начала 2017 года в результате ДТП по республике погибли более 300 человек. Основными причинами аварий являют – несоблюдение правил дорожного движения.

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