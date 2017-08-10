ЦИК отказалась создавать условия Текебаеву для прохождения теста по госязыку

10 августа 2017, 18:12 Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17. /Мирлан Киизбаев - Кабар/. Центральная избирательная комиссия на заседании приняла решение отказать в удовлетворении жалобы уполномоченного представителя Омурбека Текебаева о предоставлении ему условий сдать экзамен по государственному языку. Об этом сообщил член ЦИК, доктор юридических наук Кайрат Осмоналиев.

Депутат ЖК Омурбек Текебаев, который находится под стражей по обвинению в коррупции, подал заявление на участие в выборах президента, которые пройдут 15 октября. Согласно закону все кандидаты обязаны сдать экзамен на знание кыргызского языка. Однако лидер "Ата Мекена" не явился сдавать тест, так как находится в СИЗО.

Как пояснил Осмоналиев, решение ЦИК принималось голосованием после заседания рабочей группы по данному вопросу.

"Поскольку мы получили решение Верховного суда, "признать действие, бездействие, выраженное в непринятии решения ЦИК по запросу представителя О.Текебаева", мы сегодня заслушали решение рабочей группы на заседании. А решение рабочей группы сводилось к тому, чтобы отказать в удовлетворении требований представителя Текебаева и вынести этот вопрос на заседание ЦИК", - сообщил Осмоналиев.

В итоге на заседании, путем голосования члены ЦИК поддержали решение рабочей группы отказать в удовлетворении жалобы представителя Текебаева. Так как в законе существуют пробелы по данному вопросу.

"Это решение теперь может быть обжаловано в Верховном суде. Грубо говоря, мы выполнили решение суда. Поскольку это коллегиальный орган, решение принималось голосованием, 9 "за" то чтобы отказать и 3 "против", - отметил Осмоналиев.

Отметим, решение ЦИК принимается голосованием, 8 из 12.

Ранее по этому вопросу члены ЦИК Джурабаева и Абдрахматова обратились к спикеру парламента, в связи с недопониманием с остальными членами ЦИК, из-за ситуации с отсутствием механизмов прохождения экзамена по государственному языку Текебаевым.