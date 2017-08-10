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Дело Текебаева: Чотонову дали последнее словоДело Текебаева: Чотонову дали последнее словоВ Бишкеке после капремонта открыто еще несколько улицВ Бишкеке после капремонта открыто еще несколько улиц

ЦИК отказала в создании условий для тестирования Текебаева

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364630_ci...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442210-ru.html

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ЦИК лишила Текебаева возможности сдать экзамен по кыргызскому

10 августа 2017, 17:58       Комментарии

ЦИК отказала лидеру партии "Ата Мекен" Омурбеку Текебаеву в допуске к экзамену по госязыку. Такое решение принято сегодня, 10 августа, на заседании Центризбиркома.
На заседании члены ЦИК рассматривали жалобу уполномоченного представителя о создании условий для тестирования Омурбека Текебаева, который сейчас находится под стражей. Большинство членов ЦИК проголосовали за отказ в удовлетворении жалобы.
Отметим, сегодня был последний день для тестирования Текебаева, и таким образом, без выполнения этого требования он не будет допущен к выборам.
Напомним, с 26 июля началось тестирование кандидатов в президенты на знание госязыка. В ситуации с Омурбеком Текебаевым, который сейчас находится под стражей в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции, возникла проблема. Суд запретил ему временно покидать СИЗО и его сторонники в свою очередь обратились в ЦИК. Но в Центризбиркоме заявили, что в законодательстве имеются пробелы на этот счет, возложив ответственность за урегулирование вопроса на суд. Суд в свою очередь признал бездействие ЦИК, но отметил, что комиссия и не обязана создавать условия для кандидатов. Срок сдачи теста Текебаева продлен до 10 августа. В случае, если кандидат до этого времени не пройдет тестирование, его не допустят к предвыборной гонке. Сторонники кандидата объявили голодовку. И считают, что таким образом ЦИК пытается самоустраниться от своих прямых обязательства и не допустить Текебаева на выборы. Несколько членов ЦИК просили спикера и лидеров фракций Жогорку Кенеша вмешаться в ситуацию.

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