Дело Текебаева: Чотонову дали последнее слово

10 августа 2017, 18:02 Комментарии

Сегодня, 10 августа, в Первомайском районом суде города Бишкек идет судебное разбирательство по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Сейчас слово предоставлено последнему.

Чотонов заявил, что возбужденное против него уголовное дело является политическим заказом.

"Нет реальных доказательств, только слухи. То, что я был в Оше, доказывают многие люди. К тому же распечатка звонков подтвердила, что я не разговорил ни с Модиным, ни с Маевским", - сказал экс-глава МЧС.