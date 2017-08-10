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Дело Текебаева: Чотонову дали последнее слово

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364631_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442209-ru.html

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10 августа 2017, 18:02       Комментарии

Сегодня, 10 августа, в Первомайском районом суде города Бишкек идет судебное разбирательство по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Сейчас слово предоставлено последнему.
Чотонов заявил, что возбужденное против него уголовное дело является политическим заказом.
"Нет реальных доказательств, только слухи. То, что я был в Оше, доказывают многие люди. К тому же распечатка звонков подтвердила, что я не разговорил ни с Модиным, ни с Маевским", - сказал экс-глава МЧС.

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