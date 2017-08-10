Я хочу прославить Кыргызстан — 13-летний "Витас" из Оша

10 августа 2017, 18:04 Комментарии

Первоначально видео исполнения песни в караоке распространили в социальных сетях. Тогда о мальчике ничего не было известно. Журналисты Sputnik Кыргызстан нашли молодого таланта.

11-12 июля Шамиль принимал участие в музыкальном конкурсе "Славянский базар" в Беларуси, где был награжден дипломом жюри.

"Я очень волновался. Но после конкурса у меня появилась уверенность в себе. Думаю участвовать в других конкурсах. Главная цель - стать таким же популярным, как Витас, и прославить Кыргызстан", - сказал певец.

По его словам, на конкурсе в Беларуси он завоевал путевку на детское песенное состязание в Риге (Латвия).

По словам матери юного дарования Атыркуль Кочкоровой, вся их семья музыкальная.

"Я пела в школьные годы, но жизнь сложилась так, что я не смогла реализовать свой талант. Отец Шамиля, Бакыт Келдибаев, тоже любит музыку. Мы рады, что наш сын талантлив", - отметила она.

Мать мальчика добавила, что сыну поступает много приглашений на участие в различных конкурсах, но из-за отсутствия денежных средств поехать не получается.

Мать мальчика - домохозяйка, а отец работает в России.

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