Доллар США: 69.4053 (+0.0653) 
Евро: 81.4298 (-0.4434) 
Золото: 41.12 $/гр (+0.35) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Инициативы и проекты цифровой трансформации ЕАЭС обсудят в АстанеИнициативы и проекты цифровой трансформации ЕАЭС обсудят в АстанеВместо старой конюшни в жилмассиве "Калыс-Ордо" построили новую школуВместо старой конюшни в жилмассиве "Калыс-Ордо" построили новую школу

Спасите барсов — Ди Каприо призвал глав 12 стран решить все вопросы в КР

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442207-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке после капремонта открыто еще несколько улиц

В Бишкеке после капремонта открыто еще несколько улиц (фото)

Албек Ибраимов: Вопрос переноса Ошского рынка пока не стоит

Вопрос переноса Ошского рынка за пределы Бишкека пока только идея акима, - мэр А.Ибраимов

МИД дал разъяснения по вопросу запуска в КР системы "Электронная виза"

10 августа 2017, 18:04       Комментарии

БИШКЕК, 10 авг - Sputnik. Голливудский актер и посол мира ООН по вопросам климата Леонардо Ди Каприо призвал глав 12 стран, которые соберутся в Кыргызстане в рамках международного форума по снежному барсу, подписать петицию Save snow leopards ("Спасите снежных барсов"). Пост с соответствующим призывом он разместил на своей официальной странице в Twitter.
Sign @world_wildlife's petition calling for greater action to #SaveSnowLeopards https://t.co/a5eFmYP07P
- Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) 9 августа 2017 г. ​Форум будет проходить в Бишкеке с 23 по 25 августа. В столице соберутся главы 12 стран, где обитают эти животные. Мероприятие высокого уровня нацелено на дальнейшее укрепление усилий ряда государств по защите снежного барса и мобилизации международной поддержки плана по обеспечению его 20 ландшафтов к 2020 году.
"В августе этого года в Кыргызстане соберутся лидеры 12 государств, где обитают снежные барсы. Я призываю вас принять решительные действия, которые будут нацелены на защиту этих животных", - говорится в заявлении американского актера, опубликованном на сайте Всемирного фонда дикой природы (WWF).
Посол мира ООН по вопросам климата также призывает усилить поддержку местного населения в местах обитания снежных барсов и перекрыть каналы контрабандистов.
Звезда "Титаника" и "Волка с Уолл-стрит" является ярым защитником окружающей среды, у него есть собственный природоохранный фонд - The Leonardo DiCaprio Foundation. По информации фонда, его деятельность направлена на "защиту таких исчезающих видов животных, как снежные барсы, тигр, носорог, акула, горная горилла, посредством работы с правительствами для сохранения джунглей, коралловых рифов и лесов, для которых они являются домом". В 2014 году бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назначил Ди Каприо послом мира ООН по вопросам климата.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум