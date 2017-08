Спасите барсов — Ди Каприо призвал глав 12 стран решить все вопросы в КР

10 августа 2017, 18:04 Комментарии

БИШКЕК, 10 авг - Sputnik. Голливудский актер и посол мира ООН по вопросам климата Леонардо Ди Каприо призвал глав 12 стран, которые соберутся в Кыргызстане в рамках международного форума по снежному барсу, подписать петицию Save snow leopards ("Спасите снежных барсов"). Пост с соответствующим призывом он разместил на своей официальной странице в Twitter.

Sign @world_wildlife's petition calling for greater action to #SaveSnowLeopards https://t.co/a5eFmYP07P

- Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) 9 августа 2017 г. ​Форум будет проходить в Бишкеке с 23 по 25 августа. В столице соберутся главы 12 стран, где обитают эти животные. Мероприятие высокого уровня нацелено на дальнейшее укрепление усилий ряда государств по защите снежного барса и мобилизации международной поддержки плана по обеспечению его 20 ландшафтов к 2020 году.

"В августе этого года в Кыргызстане соберутся лидеры 12 государств, где обитают снежные барсы. Я призываю вас принять решительные действия, которые будут нацелены на защиту этих животных", - говорится в заявлении американского актера, опубликованном на сайте Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Посол мира ООН по вопросам климата также призывает усилить поддержку местного населения в местах обитания снежных барсов и перекрыть каналы контрабандистов.

Звезда "Титаника" и "Волка с Уолл-стрит" является ярым защитником окружающей среды, у него есть собственный природоохранный фонд - The Leonardo DiCaprio Foundation. По информации фонда, его деятельность направлена на "защиту таких исчезающих видов животных, как снежные барсы, тигр, носорог, акула, горная горилла, посредством работы с правительствами для сохранения джунглей, коралловых рифов и лесов, для которых они являются домом". В 2014 году бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назначил Ди Каприо послом мира ООН по вопросам климата.

