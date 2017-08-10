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Кыргызстанских спортсменов редко ловят на допинге — рейтинг "чистых" стран

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442205-ru.html

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Спортсмены в погонах: сильны телом, духом и дружбой

10 августа 2017, 18:14       Комментарии

БИШКЕК, 10 авг - Sputnik. Международное движение "За заслуживающий доверие велоспорт" (MPCC) представил рейтинг за первое полугодие 2017 года, касающийся спортсменов, попавшихся на употреблении допинга.
По данным за первое полугодие 2017 года США - #1 по допингу в мире (спасибо бейсболу): pic.twitter.com/7m4xjM34tu
- Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) 9 августа 2017 г. ​Согласно опубликованным данным, американцы стали мировыми лидерами по количеству попавшихся на применении запрещенных веществ. С января нынешнего года 73 профессиональных спортсмена из США были уличены в употреблении допинга.
На втором месте расположилась Россия, где количество зарегистрированных случаев оказалось в три раза меньше - 24. Третье место у Индии с показателем 16 человек. Четвертое и пятое места разделили Бразилия и Доминиканская Республика, у которых по 15 случаев.
Кыргызстан оказался в числе самых "чистых" стран наряду с такими государствами, как Словения, Новая Зеландия, Узбекистан и Уругвай. В каждом из этих государств в нынешнем году на допинге попалось по одному спортсмену.
Согласно анализу международной аналитической организации, самыми "грязными" видами спорта оказались легкая атлетика и бейсбол. За год в употреблении допинга были уличены 58 атлетов и 52 бейсболиста. Следом идут тяжелоатлеты. Кстати, наш тяжелоатлет Иззат Артыков на летней Олимпиаде-2016 завоевал бронзовую медаль, но через несколько дней был лишен награды, поскольку в его анализах крови обнаружили запрещенное вещество - стрихнин.
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