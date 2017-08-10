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Президент вернул в ЖК закон о трансформации земель для выработки согласованного варианта

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442204-ru.html

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10 августа 2017, 17:47       Комментарии

Алмазбек Атамбаев возвратил с возражениями в Жогорку Кенеш Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (в законы Кыргызской Республики "О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий", "О переводе (трансформации) земельных участков")" для выработки согласованного варианта, сообщает пресс-служба президента.
Закон принят парламентом 29 июня.
В возражениях главы государства отмечено:
Во-первых, принятый Закон необоснованно расширяет круг земельных участков, на которые не распространяется Закон "О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий".
Во-вторых, принятая редакция Закона исключает применение существующего порядка трансформации земельных участков. Согласно изменениям в статьи 5, 9, 12 и 20 Закона "О переводе (трансформации) земельных участков", устанавливающим особенности трансформации отдельных категорий земельных участков, существующий порядок не применяется к земельным участкам орошаемой пашни, застроенным индивидуальными жилыми домами или имеющим разрешительные документы на трансформацию уполномоченных государственных органов или органовместного самоуправления, включенным в перспективный план развития населенных пунктов до вступления в силу моратория.
В-третьих, в соответствии с частью 1 статьи 4 Закона "О переводе (трансформации) земельных участков" "при переводе (трансформации) сельскохозяйственных угодий из категорий земель сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фонда и запаса в другие категории земель или виды угодий, не связанных с сельскохозяйственным и лесохозяйственным производством, выплачиваются суммы стоимости возмещения потерь и упущенной выгоды новыми землепользователями и собственниками".
В-четвертых, при принятии Закона, а именно при рассмотрении законопроекта в третьем чтении, внесены предложения, существенно меняющие содержание законопроекта и тем самым нарушены положения части 2 статьи 58 Закона "О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", согласно которой "при рассмотрении законопроекта в третьем чтении не допускается внесение изменений в содержание его текста".

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