Президент вернул в ЖК закон о трансформации земель для выработки согласованного варианта

10 августа 2017, 17:47 Комментарии

Алмазбек Атамбаев возвратил с возражениями в Жогорку Кенеш Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (в законы Кыргызской Республики "О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий", "О переводе (трансформации) земельных участков")" для выработки согласованного варианта, сообщает пресс-служба президента.

Закон принят парламентом 29 июня.

В возражениях главы государства отмечено:

Во-первых, принятый Закон необоснованно расширяет круг земельных участков, на которые не распространяется Закон "О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий".

Во-вторых, принятая редакция Закона исключает применение существующего порядка трансформации земельных участков. Согласно изменениям в статьи 5, 9, 12 и 20 Закона "О переводе (трансформации) земельных участков", устанавливающим особенности трансформации отдельных категорий земельных участков, существующий порядок не применяется к земельным участкам орошаемой пашни, застроенным индивидуальными жилыми домами или имеющим разрешительные документы на трансформацию уполномоченных государственных органов или органовместного самоуправления, включенным в перспективный план развития населенных пунктов до вступления в силу моратория.

В-третьих, в соответствии с частью 1 статьи 4 Закона "О переводе (трансформации) земельных участков" "при переводе (трансформации) сельскохозяйственных угодий из категорий земель сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фонда и запаса в другие категории земель или виды угодий, не связанных с сельскохозяйственным и лесохозяйственным производством, выплачиваются суммы стоимости возмещения потерь и упущенной выгоды новыми землепользователями и собственниками".

В-четвертых, при принятии Закона, а именно при рассмотрении законопроекта в третьем чтении, внесены предложения, существенно меняющие содержание законопроекта и тем самым нарушены положения части 2 статьи 58 Закона "О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", согласно которой "при рассмотрении законопроекта в третьем чтении не допускается внесение изменений в содержание его текста".