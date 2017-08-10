Вместо старой конюшни в жилмассиве "Калыс-Ордо" построили новую школу

10 августа 2017, 18:03 Комментарии

В жилом массиве «Калыс-Ордо» вместо старой конюшни построили новую школу. Строительство было начато за счёт средств Китайского гранта подрядными организациями ОсОО «Альтогрупп» и «Главстрой».

«Школа рассчитана на 960 учеников, но там будут заниматься около 2 тыс. учеников. Сметная стоимость составляет $2 млн. За счёт городского бюджета выполняются работы по внешним инженерным коммуникациям в школе, протянута линия электропередач. Объект будет сдан для дальнейшего обустройства и оформления к началу нового учебного года», — пояснил мэр Бишкека Албек Ибраимов.

Градоначальник отметил, что на месте нынешнего здания школы раньше была конюшня.

«Ранее здание, построенное в довоенные годы, принадлежало Министерству обороны", — проинформировал журналистов. А.Ибраимов.

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