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Вместо старой конюшни в жилмассиве "Калыс-Ордо" построили новую школу

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/vmesto...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442203-ru.html

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10 августа 2017, 18:03       Комментарии

В жилом массиве «Калыс-Ордо» вместо старой конюшни построили новую школу. Строительство было начато за счёт средств Китайского гранта подрядными организациями ОсОО «Альтогрупп» и «Главстрой».
«Школа рассчитана на 960 учеников, но там будут заниматься около 2 тыс. учеников. Сметная стоимость составляет $2 млн. За счёт городского бюджета выполняются работы по внешним инженерным коммуникациям в школе, протянута линия электропередач.  Объект будет сдан для дальнейшего обустройства и оформления к началу нового учебного года», — пояснил мэр Бишкека Албек Ибраимов.
Градоначальник отметил, что на месте нынешнего здания школы раньше была конюшня.
«Ранее здание, построенное в довоенные годы, принадлежало  Министерству обороны", — проинформировал журналистов. А.Ибраимов.
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