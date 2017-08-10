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Инициативы и проекты цифровой трансформации ЕАЭС обсудят в Астане

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/initsi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442202-ru.html

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10 августа 2017, 18:10       Комментарии

Панельная сессия "Цифровая перезагрузка ЕАЭС. Новый взгляд на экономику!" состоится 24 августа в рамках форума "Евразийская неделя" в Астане.
Спикеры коснутся самых актуальных тем цифровой повестки: роли бизнеса и государства, а также механизмов их взаимодействия в развитии цифровой экономики, особенностей правового регулирования и управления в условиях цифровизации, факторы повышения конкурентоспособности экономик и стимулирования инновационной деятельности на пространстве ЕАЭС.
Впервые будут презентованы результаты исследования Всемирного банка, проведенного в 2016-2017 годах, по общим подходам формирования цифрового пространства Евразийского экономического союза. Эксперты представят рекомендации для максимизации экономического эффекта за счет развития цифрового пространства, процесса цифровых трансформаций в Союзе на основе мирового опыта и реализации цифровой повестки ЕАЭС.
В рамках мероприятия будут озвучены итоги работы над проектом Основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года, а также результаты общественного обсуждения документа.
В дискуссии примут участие ведущие эксперты в области цифровой трансформации – представители Европейского союза, Всемирного банка, Сингапура и лидеры крупнейших компаний: Nokia, Nova group, представители крупного бизнеса, ведущие эксперты и представители государств-членов по вопросам цифровых трансформаций отраслей и рынков, как на национальных уровнях, так и на уровне Союза.
Представители государств ЕАЭС презентуют национальные программы цифровой трансформации экономики.
Важно отметить, что идеи цифровой перезагрузки и трансформации экономики лежат в основе всех мероприятий "Евразийской недели".

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