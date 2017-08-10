Инициативы и проекты цифровой трансформации ЕАЭС обсудят в Астане

10 августа 2017, 18:10 Комментарии

Панельная сессия "Цифровая перезагрузка ЕАЭС. Новый взгляд на экономику!" состоится 24 августа в рамках форума "Евразийская неделя" в Астане.

Спикеры коснутся самых актуальных тем цифровой повестки: роли бизнеса и государства, а также механизмов их взаимодействия в развитии цифровой экономики, особенностей правового регулирования и управления в условиях цифровизации, факторы повышения конкурентоспособности экономик и стимулирования инновационной деятельности на пространстве ЕАЭС.

Впервые будут презентованы результаты исследования Всемирного банка, проведенного в 2016-2017 годах, по общим подходам формирования цифрового пространства Евразийского экономического союза. Эксперты представят рекомендации для максимизации экономического эффекта за счет развития цифрового пространства, процесса цифровых трансформаций в Союзе на основе мирового опыта и реализации цифровой повестки ЕАЭС.

В рамках мероприятия будут озвучены итоги работы над проектом Основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года, а также результаты общественного обсуждения документа.

В дискуссии примут участие ведущие эксперты в области цифровой трансформации – представители Европейского союза, Всемирного банка, Сингапура и лидеры крупнейших компаний: Nokia, Nova group, представители крупного бизнеса, ведущие эксперты и представители государств-членов по вопросам цифровых трансформаций отраслей и рынков, как на национальных уровнях, так и на уровне Союза.

Представители государств ЕАЭС презентуют национальные программы цифровой трансформации экономики.

Важно отметить, что идеи цифровой перезагрузки и трансформации экономики лежат в основе всех мероприятий "Евразийской недели".