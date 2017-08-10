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В Бишкеке после капремонта открыто еще несколько улиц

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442201-ru.html

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В Бишкеке после капремонта открыто еще несколько улиц (фото)

10 августа 2017, 17:51       Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17. /Кабар/. В Бишкеке после капитального ремонта открыто еще несколько улиц, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
По данным МП "Бишкекасфальтсервис", после ремонта дорожного полотна для движения автотранспорта открыт отрезок улицы Жаманбаева от проспекта Манаса до Шота Руставели и улицы Безымянной от Ахунбаева до средней школы №74.
Протяженность ремонтируемого участка улицы Жаманбаева составила 400 метров, ширина - 8 метров, с организацией парковки и устройством тротуаров с двух сторон шириной 2 метра. Протяжённость отрезка улицы Безымянной составила 480 метров, ширина – 7 метров с устройством тротуаров с обеих сторон.
Также проведены работы по устройству ирригации и нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков.
Всего же в 2017 году предприятием планируется отремонтировать 51 городскую улицу. Для этих целей уже закуплена специализированная техника и работает два собственных асфальтобетонных завода.

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