А.Атамбаев возвратил с возражениями поправки в закон о трансформации, позволяющие узаконить дома, построенные до введения моратория

10 августа 2017, 17:27 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев возвратил с возражениями в Жогорку Кенеш поправки в законы "О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий", "О переводе (трансформации) земельных участков")" для выработки согласованного варианта.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в возражении отмечено:

"Во-первых, принятый закон необоснованно расширяет круг земельных участков, на которые не распространяется закон "О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий".

В частности, в число земельных участков, на которые не распространяет свое действие закон, помимо земельных участков, застроенных индивидуальными жилыми домами до вступления в силу вышеуказанного закона, включаются также и земельные участки, имеющие разрешительные документы на трансформацию уполномоченных государственных органов или органов местного самоуправления, включенных в перспективный план развития населенных пунктов.

Такая формулировка не конкретизирует, какие именно документы требуются для трансформации указанной категории земельных участков. Соответственно, это позволяет считать, что достаточно разрешения лишь одного органа (государственного органа или органа местного самоуправления) для трансформации земельного участка.

Вместе с тем действующий порядок, установленный законом "О переводе (трансформации) земельных участков" и временным положением о порядке перевода (трансформации) земельных участков, утвержденным постановлением правительства от 19 марта 2014 года №169, предусматривает довольно сложные процедуры трансформации, состоящие из нескольких этапов, включающих в себя получение заключений о почвенно-мелиоративном состоянии земель, заключения районной комиссии, согласия районной государственной администрации и полномочного представителя правительства в области.

В этой связи отдельные понятия, применяемые в принятом законе, требуют уточнения. В частности, необходимо уточнить, какие именно разрешительные документы требуются для трансформации указанной категории земельных участков".

Кроме того отмечается, что действующее законодательство КР не содержит понятия "перспективный план развития населенных пунктов". Так, в соответствии со статьей 77 Земельного кодекса "земли населенных пунктов используются в соответствии с градостроительной документацией и правилами застройки и землепользования. Генеральные планы населенных пунктов определяют основные направления использования земель населенных пунктов для промышленного, жилищного и иного строительства, благоустройства и размещения мест отдыха населения".

Согласно статье 80 Земельного кодекса, городская черта определяется на основе генерального плана развития города,а границы сельских населенных пунктов в соответствии со статьей 81 Земельного кодекса "устанавливаются и изменяются органом, утверждающим генеральный план проекта застройки сельского населенного пункта". Также согласно части 5 статьи 13 закона "О градостроительстве и архитектуре" "черта населенного пункта устанавливается и изменяется на основе генерального плана". Подпунктом 2-2 статьи1 Земельного кодекса дается следующее понятие генерального плана:

"Генеральный план - градостроительная документация о перспективном градостроительном планировании развития территорий городских и сельских населенных пунктов".

"Исходя из этого, считаю необходимым уточнить и привести в соответствие с действующим законодательством понятие "перспективный план развития населенного пункта" либо применять установленное законодательством понятие "генеральный план".

Во-вторых, принятая редакция закона исключает применение существующего порядка трансформации земельных участков. Согласно изменениям в статьи 5, 9, 12 и 20 закона "О переводе (трансформации) земельных участков", устанавливающим особенности трансформации отдельных категорий земельных участков, существующий порядок не применяется к земельным участкам орошаемой пашни, застроенным индивидуальными жилыми домами или имеющим разрешительные документы на трансформацию уполномоченных государственных органов или органовместного самоуправления, включенным в перспективный план развития населенных пунктов до вступления в силу моратория.

При этом принятый закон не предусматривает каких-либо механизмов осуществления трансформации земельных участков, на которые не распространяется мораторий, в то время как первоначальная редакция законопроекта, разработанная правительством, предусматривала, что трансформация указанной категории земельных участков осуществляется в порядке, определяемом правительством.

Таким образом, принятый Закон создает пробел в действующем законодательстве, вследствие чего возникают коррупционные риски при трансформации земельных участков. В частности, закон предоставляет дискреционные полномочия должностным лицам, которые будут вправе применять положения принятого закона по своему усмотрению и принимать спорные решения.

В-третьих, в соответствии с частью 1 статьи 4 закона "О переводе (трансформации) земельных участков" "при переводе (трансформации) сельскохозяйственных угодий из категорий земель сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фонда и запаса в другие категории земель или виды угодий, не связанных с сельскохозяйственным и лесохозяйственным производством, выплачиваются суммы стоимости возмещения потерь и упущенной выгоды новыми землепользователями и собственниками".

Согласно пункту 4 постановления правительства "Об утверждении нормативов стоимости возмещения потерь сельскохозяйственного производства и использования средств, поступающих в порядке их возмещения" от 5 января 2016 года №1 средства от возмещения потерь сельскохозяйственного производства поступают в республиканский бюджет, а средства от возмещения упущенной выгоды - в местные бюджеты.

Освобождение от возмещения упущенной выгоды и потерь сельскохозяйственного производства при переводе (трансформации) указанной в принятом законе категории земель влечет риски выпадения из доходной части республиканского и местных бюджетов.

В-четвертых, при принятии закона, а именно при рассмотрении законопроекта в третьем чтении, были внесены предложения, существенно меняющие содержание законопроекта и тем самым были нарушены положения части 2 статьи 58 закона КР "О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", согласно которой "при рассмотрении законопроекта в третьем чтении не допускается внесение изменений в содержание его текста".

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 64 и частью 2 статьи 81 Конституции, возвращаю закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в законы "О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий", "О переводе (трансформации) земельных участков")", принятый Жогорку Кенешем 29 июня 2017 года, для выработки согласованного варианта", - говорится в возраждении А.Атамбаева.