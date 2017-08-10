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В Оше задержали наркоторговца с 6 килограммами гашиша

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364628_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442197-ru.html

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10 августа 2017, 17:36       Комментарии

Сегодня, 10 августа, в г. Оше поздней ночью, в 00.35, правоохранители для проверки документов остановили автомашину марки "Дэу-Матиз" под управлением местного жителя, 49-летнего М.Б.
При осмотре автомашины в салоне на заднем пассажирском сиденье был обнаружен и изъят целлофановый пакет, внутри которого находилось 7 брикетов с веществом темно-коричневого цвета со специфическим запахом конопли.
Согласно заключению судебно-химической экспертизы, представленное на исследование вещество является наркотическим средством гашиш весом около 6 килограммов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 247 ("Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров) УК КР.
Задержанный водворен в ИВС. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.

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