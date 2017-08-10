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За технические нарушения некоторые аттракционы парка Ататюрка демонтируют

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364624_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442196-ru.html

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10 августа 2017, 17:39       Комментарии

Аттракционы в парке Ататюрка, не отвечающие требованиям технической безопасности, будут демонтированы. Об этом сообщил мэр столицы Албек Ибраимов.
По его словам, 3 августа на аппаратном совещании мэрии он дал протокольное поручение передать объекты на территории парка в ведение Управления муниципальной собственности, а сам парк, как прежде, будет под контролем "Зеленстроя". Такое решение он объяснил тем, что необходимо усилить контроль за технической безопасностью детских развлекательных объектов.
Аттракционы, соответствующие техническим требованиям, продолжат работать по новым заключенным договорам, а несоответствующие - демонтированы.
"На протяжении многих лет там находились незаконные детские развлекательные объекты, которые вызывают угрозы. Мы все эти объекты передали на баланс Управления муниципальной собственности. Не сам парк или деревья, а именно аттракционы на территории этого парка. Мы передали на баланс, чтобы проверить техническое состояние, договоры, потому что на протяжении многих лет эти развлекательные учреждения не имели договорных отношений с муниципалитетом. Если этот объект соответствует техническим требованиям, с ними продлят договор, а если нет, то их демонтируют", - пояснил мэр.

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