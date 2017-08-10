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Сборная Кыргызстана потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364617_sb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442195-ru.html

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10 августа 2017, 17:42       Комментарии

Сборная Кыргызстана по футболу потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА по итогам июля.
Как сообщается на официальном сайте международной футбольной федерации, в обновленном рейтинге на сегодня сборная Кыргызстана занимает 128-е место среди 209 стран.
Отметим, в прошлом месяце национальная сборная поднялась на пять позиций и заняла 127-е место.
В рейтинге среди азиатских стран (АФК) сборная Кыргызстана также опустилась на одну позицию, и теперь находится на 20-м месте среди 46 стран. Лидерство в Азии по-прежнему у Ирана, который занимает 24-е место в мировом рейтинге, на вторую строчку взобралась Япония (44-е место), вытеснив на третье место Австралию (45-е место).
Помимо этого, лучшей в рейтинге среди соперников сборной Кыргызстана по отбору Кубка Азии является Индия, которая занимает 97-е место, Мьянма идет на 157-м месте, а Макао занимает 183-е место.
Среди стран Центральной Азии на первом месте неизменно остается сборная Узбекистана, которая входит в пятерку лучших в рейтинге АФК и 64-ю позицию в мире. На второй строчке - Казахстан (105-е место), затем Кыргызстан, а на четвертом месте Туркменистан (141-е место) и в аутсайдерах региона остался Таджикистан (151-е место).
По итогам месяца лучший показатель у сборной Намибии, которая прибавила 20 позиций и теперь занимает 136-е место в мире. Худший показатель месяца у Кюрасао, которая потеряла 18 позиций и находится на 86-м месте.
Топ-10 стран мира в рейтинге ФИФА:
<li>Бразилия</li><li>Германия</li><li>Аргентина</li><li>Швейцария </li><li>Польша</li><li>Португалия</li><li>Чили</li><li>Колумбия</li><li>Бельгия</li><li>Франция</li>
Напомним, в настоящее время у Кыргызстана лучшим показателем в рейтинге ФИФА является исторический рекорд - 99-е место. До этого лучшим показателем считалось 139-е место, которое было зафиксировано в 2006 и 2007 годах. А в 2012-м у Кыргызстана был худший показатель - 199-е.
Статистика сборной Кыргызстана в рейтинге ФИФА:

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