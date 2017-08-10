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Президент вернул в ЖК закон о трансформации земель для выработки согласованного вариантаПрезидент вернул в ЖК закон о трансформации земель для выработки согласованного вариантаВыборы-2017: Еще 3 претендента успешно сдали тест на знание госязыка, 1 провалилВыборы-2017: Еще 3 претендента успешно сдали тест на знание госязыка, 1 провалил

Двойка! Калмамат Мыктымбаев показал самый худший результат "Кыргызтеста"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364629_dv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442194-ru.html

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10 августа 2017, 17:45       Комментарии

Сегодня, 10 августа, в Нацкомиссии по госязыку тестирование на знание кыргызского языка прошли Исхак Масалиев, Арсланбек Малиев, Калмамат Мыктымбаев и Казыбек Шайымбетов.
Вполне успешно c вопросами "Кыргызтеста" справился Масалиев. Он набрал 82,25 балла. Следующим свои знания проверял Арсланбек Малиев, который набрал 64,27 балла. Еще один претендент - Казыбек Шайымбетов показал уровень владения госязыком на 79,37 балла.
Самое слабое знание госязыка показал Калмамат Мыктымбаев, для которого кыргызский язык является родным. Он набрал всего лишь 24,6 балла. На сегодняшний день это самый худший результат среди кандидатов. Для регистрации в ЦИК кандидатам необходимо набрать более 60 баллов и таким образом, Мыктымбаев не будет допущен к президентским выборам.
Мыктымбаев имеет высшее образование, окончил Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности. Ранее работал мастером в ГЭС "Камбар-Ата-2". В 2011 году также выдвигал свою кандидатуру, но безуспешно. Сейчас Мыктымбаев на пенсии.

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