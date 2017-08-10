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Что-то снесло стену в многоэтажке Бишкека. Блоки упали во двор жилого дома

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442193-ru.html

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10 августа 2017, 17:24       Комментарии

БИШКЕК, 10 авг - Sputnik. Сильный ветер, вероятно, стал причиной обрушения части стены строящегося 12-этажного дома по улице Суюмбаева. Тяжелые блоки упали во двор соседского дома №167, где проживает Людмила Гостева.
"Я поливала здесь деревья из лейки, а потом прошла проведать тетю. Слышу грохот! Прибежала сюда. Естественно, у меня началась истерика, я напилась лекарств", - рассказывает женщина.
Людмила Гостева переживает из-за того, что на месте падения блоков могли оказаться ее внуки. Женщина также отметила, что боится оставаться в своем доме на ночь, так как опасается, что может обрушиться и остальная часть стены.
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FacebookTwitterWhatsappViberTelegramСкачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код © Sputnik / Эмиль Садыров Газосиликатные блоки строящейся 12-этажки упали во двор жилого дома в Бишкеке По словам одного из сотрудников строительной компании "Пегас Ала-Тоо", который пожелал остаться неизвестным, причиной обрушения мог стать сильный ветер.
"Наверное, это из-за сильного ветра. Эти газосиликатные блоки некачественные. Стойки, видать, некачественные или газосиликат. Образовались трещины, и пошло-поехало", - отметил он.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков Сильный ветер, вероятно, стал причиной обрушения части стены строящегося 12-этажного дома по улице Суюмбаева Он добавил, что в обрушении виновата компания, которая поставляла строительные материалы сомнительного качества.
По словам начальника Управления архитектурно-строительного надзора Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при ПКР Таалайбека Аширбаева, государственный орган еще не успел проверить качество работы компании.
"Мы получим лабораторные анализы и лишь тогда решим, принимать здание или нет. Предписание выписано, строительной фирме грозит административное наказание, она заплатит штраф. Скорее всего, он составит 50 тысяч сомов", - отметил Аширбаев.
Официальное обращение Sputnik Кыргызстан в компанию "Пегас Ала-Тоо" осталось без ответа. Известно, что дыру в стене заделали. Людмила Гостева рассказывает, что никакой компенсации от строителей так и не получила. Дело передано в суд.
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