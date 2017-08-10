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Садыр Жапаров отстранен от участия в выборах президента Кыргызстана

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442192-ru.html

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10 августа 2017, 17:30       Комментарии

БИШКЕК, 10 авг - Sputnik. Экс-депутат и оппозиционный политик Садыр Жапаров отстранен от участия в выборах главы Кыргызстана. Соответствующее постановление приняла Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов КР.
20 июля Жапаров подал заявление на участие в президентской гонке. Позже, 2 августа, он был осужден на 11 лет и 6 месяцев за захват заложника. Однако политика отстранили от избирательного процесса за то, что он не погасил судимость, полученную в 2013 году.
Перед принятием постановления среди членов ЦИК возник спор - четверо предложили отложить данный вопрос, вызвать представителей Жапарова и узнать у сотрудников информационного центра МВД, пытался ли политик погасить судимость. Но другие выступили против.
"МВД четко указало в справке о наличии судимости, что он привлекался к уголовной ответственности в 2013 году. Если гражданин не нарушал законов, он может погасить судимость. Например, так сделал один из граждан, осужденных вместе с Жапаровым. Но, как нам сказал Верховный суд, сам политик такое заявление не подавал", - сказала председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.
В итоге девять членов Центризбиркома проголосовали за принятие постановления, а трое - против.
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