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Кыргызские таможенники задержали незадекларированный виноград из Таджикистана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442190-ru.html

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10 августа 2017, 17:14       Комментарии

Кыргызские таможенники задержали незадекларированный виноград из Таджикистана, сообщает пресс-служба ГТС.
По данным ведомства, в селе Кызыл-Жол Баткенской области проверено авто под управлением гражданина Кыргызстана М.Р.
"В машине обнаружили 5 тыс. 994 кг свежего винограда на 329 тыс. 670 сомов. Товар без документов, оформленных в таможенном отношении, ввезен на территорию ЕАЭС мимо таможенного контроля из Таджикистана. Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области", – говорится в сообщении.

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