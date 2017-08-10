10 августа 2017, 17:14 Комментарии

Кыргызские таможенники задержали незадекларированный виноград из Таджикистана, сообщает пресс-служба ГТС.

По данным ведомства, в селе Кызыл-Жол Баткенской области проверено авто под управлением гражданина Кыргызстана М.Р.

"В машине обнаружили 5 тыс. 994 кг свежего винограда на 329 тыс. 670 сомов. Товар без документов, оформленных в таможенном отношении, ввезен на территорию ЕАЭС мимо таможенного контроля из Таджикистана. Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области", – говорится в сообщении.