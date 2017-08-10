Доллар США: 69.4053 (+0.0653) 
Евро: 81.4298 (-0.4434) 
Золото: 41.12 $/гр (+0.35) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сотрудники милиции изъяли 6 кг гашиша у жителя ОшаСотрудники милиции изъяли 6 кг гашиша у жителя ОшаШесть тонн таджикского винограда пытались перевезти через границуШесть тонн таджикского винограда пытались перевезти через границу

В столице после капитального ремонта открыто несколько улиц

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-stol...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442189-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке после капремонта открыто еще несколько улиц (фото)

Мэр Бишкека совершил объезд по соцобъектам столицы

Наконец-то! Для детей столичных жилмассивов построили школу и детский центр

Осенью 2017 года в двух столичных жилмассивах появятся детсад и школа

Минобрнауки открыло прямой WhatsApp-канал для кыргызстанцев

10 августа 2017, 17:25       Комментарии

После ремонта дорожного полотна для движения автотранспорта открыт отрезок улицы Жаманбаева от проспекта Манаса до Шота Руставели и улицы Безымянной от Ахунбаева до средней школы №74, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
"Также проведены работы по устройству ирригации и нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков. Всего же в 2017 году предприятием планируется отремонтировать 51 городскую улицу. Для этих целей уже закуплена специализированная техника и работает два собственных асфальтобетонных завода", – говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум