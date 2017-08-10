В столице после капитального ремонта открыто несколько улиц

10 августа 2017, 17:25 Комментарии

После ремонта дорожного полотна для движения автотранспорта открыт отрезок улицы Жаманбаева от проспекта Манаса до Шота Руставели и улицы Безымянной от Ахунбаева до средней школы №74, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Также проведены работы по устройству ирригации и нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков. Всего же в 2017 году предприятием планируется отремонтировать 51 городскую улицу. Для этих целей уже закуплена специализированная техника и работает два собственных асфальтобетонных завода", – говорится в сообщении.