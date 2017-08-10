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Мэр Бишкека совершил объезд по соцобъектам столицы

 

Фотографии: kabar.kg

          

Источник:
http://kabar.kg/news/mer-bishk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442187-ru.html

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10 августа 2017, 17:05       Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17. /Кабар/. Мэр города Бишкек Албек Ибраимов совершил выездное совещание по строящимся социальным объектам столицы, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
На выездном мероприятии приняли участие вице-мэры Бакытбек Дюшембиев и Айгуль Рыскулова, глава Общественно-государственного управления капитального строительства Сталбек Омурканов, начальник Управления образования Сауле Мейрманова, а также глава Первомайского района Аскербек Алиев.
Первым объектом, который посетил градоначальник стал Детский образовательный центр в жилом массиве "Колмо" на 140 мест. Строительство объекта ведется с 1993 года, возобновлено в декабре месяце 2015 года. В настоящее время завершена укладка кровли из профнастила, выполнена кладка стен и перегородок. Выполняется штукатурка стен и работы по инженерным сетям и завершены работы по канализации.
Далее Ибраимов посетил строящуюся школу в жилом массиве "Калыс-Ордо". Школа рассчитана на 660 учебных мест в одну смену, обучение предусмотрено в две смены. Строительство школы было начато за счет средств китайского гранта подрядными организациями – ОсОО "Альтогрупп", ОсОО "Главстрой". За счет городского бюджета выполняются работы по внешним инженерным коммуникациям к школе, по электроснабжению, протянута ЛЭП 10 кВ, двухподвесной ВЛ – 6,5 км, выполнена прокладка кабельной линии ЛЭП 10 кВ КЛ – 2,5 км, установлены 2 ТП - 630 кВт, (1 для школы) 1 ТП - 400 кВт на территории жилого массива "Калыс-Ордо". Завершены работы по дренажу, по отсыпке площадки. В данное время ведутся отделочные работы.

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